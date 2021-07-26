〈台積電股東會〉海外擴張不影響毛利率目標 劉德音：朝50%以上努力

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (26) 日召開股東會，股東提問海外投資，是否會影響長期毛利率 50% 的目標，董事長劉德音回應，台積電海外擴張非常謹慎，且製造技術領先，與客戶關係緊密，有信心將朝長期毛利率 50% 以上目標努力。

股東提問，台積電在全球進行海外擴張佈局，是否會因成本增加，影響長期毛利率 50% 的目標。對此，劉德音說，自己蠻有信心的，因台積電在海外擴張非常謹慎、且製造技術持續領先，與客戶關係維持非常緊密。

劉德音認為，在這樣的狀況下，客戶會支持台積電海外擴張，增加的成本也會與客戶分擔，達到毛利率 50% 目標，且現在看來，還會朝 50% 以上的目標努力，反映台積電競爭優勢。

台積電目前正進行日本設廠盡職調查，劉德音也坦言，雖然日本設廠成本確實比台灣高很多，但因客戶有需求，直接將成本與客戶討論，客戶也很支持且有意協助，目標投資貢獻能打平成本。

現場也有股東質疑台積電殖利率偏低，盼能提高股利；劉德音則回應，公司正在快速發展前的機會點，在投資與佈局上都要做許多事，導致股利無法往上衝，這是為未來幾年發展所需，盼未來幾年，台積電股價也會持續上漲。

至於股東提問劉德音個人是否會加碼持股，劉德音則說，自己當然希望會，但在公開場合，不便提太多個人財務管理問題。