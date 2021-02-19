疫情影響大 臻鼎、台郡去年獲利雙雙衰退

新冠肺炎疫情打亂生產、交貨節奏，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW) 兩大蘋果軟板供應商，2020 年全年獲利都較 2019 年衰退，其中台郡去年稅後純益為 29.34 億元，年減 7%，每股純益 8.63 元，臻鼎推估全年稅後純益 84.2 億元，同樣年減 3.05%，每股稅後純益 8.89 元。

臻鼎 - KY(4958-TW) 持有 72.82% 股權的 PCB 廠鵬鼎發布業績快報，2020 年全年稅後純益人民幣 28.3 億元，較 2019 年人民幣 29.2 億元，衰退 3.08%。由於臻鼎 - KY 獲利來源，大致以認列鵬鼎獲利為主，推估鵬鼎去年獲利依目前匯率換算，約新台幣 121.69 億元，課稅後臻鼎將依比例認列 84.2 億元，年減 3.05%，依目前臻鼎股本 94.7 億元計算，每股純益 8.89 元。

臻鼎 - KY 2020 年前三季稅後純益 37.77 億元，年減 24.54%，每股純益 4.19 元。依此推算，臻鼎去年第四季稅後純益 46.43 億元，季增 1.84 倍，年增 26% 單季每股純益 4.9 元。

雖然受疫情影響去年獲利，不過兩大軟板廠仍加速擴張，台郡 2020 年全年資本支出為 37.79 億元，今年估將達 65-75 億元，近兩年共將投入 100 億元資本支出。

臻鼎為全球最大 PCB 廠，市場估 2021 年資本支出將超過 150 億元，包括積極展開包括在中國大陸、台灣、印度等新投資計畫，預計 2023 年投產，另外取得在深圳的新投資 ABF、BT 載板廠、台灣南科的軟板廠投資 117 億元、及在印度總投資金額 34 億元的 SMT 廠。

同時，臻鼎 - KY 去年完成換股合併先豐通訊，加強汽車 ADAS 及基地台技術，加入先豐後，可強化車用及高頻領域技術競爭力。