日本擬放寬莫德納疫苗接種年齡層至12歲以上

根據《日本經濟新聞》15 日 (週四) 報導，日本厚生勞動省已打算放寬美國莫德納藥廠 (MRNA-US) 所生產之新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的施打年齡限制，將從目前的 18 歲以上放寬到 12 歲以上，於下週一 (19 日) 將召開審議會來做出決定。而目前在日本國內，已允許 12 歲以上民眾施打輝瑞大藥廠 (PFE-US) 的新冠疫苗。

日本官房長官加藤勝信在 15 上午的記者會中表示，目前正在進行疫苗的有效性、安全性確認等手續。會在 19 日所召開的藥事暨食品衛生審議會上，就使用法的附加文件修訂進行確認。

日本厚生勞動省在 2021 年 5 月核准了莫德納疫苗的使用許可，當時只有 18 歲以上民眾可接受莫德納疫苗接種。但由於莫德納在後來的臨床實驗報告中提到，疫苗在 12 到 17 歲的實驗對象身上 100% 有效，日本當局才因而打算放寬疫苗接種的年齡限制。而莫德納在日前也已經向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 提出 12 到 17 歲的緊急使用許可申請。

目前日本預計在 2021 年 9 月底前，將可取得 5000 萬劑的莫德納疫苗，而在 2021 年 6 月底時，日本只取得了 1370 萬劑的莫德納疫苗，供應速度沒有跟上日本國內急遽增加的需求量。

厚生勞動省的官員表示「即使放寬疫苗接種的年齡限制，該如何來使用則是另一項問題」，他們是基於科學數據來進行評估。將來在年輕族群的疫苗接種方面，會做好體制上的準備。

而在輝瑞疫苗接種的規定方面，日本當局原先只允許 16 歲以上民眾接受施打，但是從 2021 年 5 月起也放寬給 12 歲以上民眾施打。