〈書摘〉台股風暴正醞釀？小心下一個地雷股！

財務自由是許多人追求的目標，但你的投資安全嗎？

根據我過去 20 多年來研究地雷股的經驗，投資人常常無法僅從觀察財務報表來發現警訊，因為「數字始終來自於人性」，財報可能會被美化。

台灣有上千家上市櫃公司，有哪些可能是潛在地雷股？投資人又該如何避開陷阱？股市老手一定都知道，每隔一段時間市場就會出現新的地雷股，而且這些問題股當中，有許多都曾是股王、台灣之光或標竿企業。為什麼好公司會淪為股民噩夢？績優企業又如何被掏空？這些公司有哪些股東不知道的隱憂？

經媒體披露的一些公司問題，主要涉及大股東或管理階層為了自身的利益而動用公司資源，其實這些問題的本質一直存在，只是手法日新月異。

有隱藏的財務危機或甚至因此倒閉的上市櫃公司股票，被市場稱為地雷股，有的在出事之前，財務狀況已經變差，有的則很難從財務報表看出端倪，甚至財報漂亮、連年配息的也可能是地雷股。

然而，這些公司都有一個共同特徵：在出事前幾年，公司治理問題已經變得愈來愈嚴重，而且絕大部分是掌握經營權的大股東（也就是控制股東）的誠信出現重大問題所致。

因此，在投資時，除了要看公司的獲利、成長性、營運風險與財務風險，還要看懂公司治理指標，以及知道到哪裡看這些指標。

要分析這些地雷股的公司治理問題，最核心的分析對象就是這些控制股東。控制股東通常是公司的最大股東，而且主導公司的重大決策（擔任董事長或兼總經理）與指派經理人。控制股東的型態，包括創業者、創業家族或公司管理團隊。如何衡量控制股東的誠信出現問題，亦即看出公司治理風險是否大幅增加？又是否有辦法提早看出這些警訊？先了解這些，再進場。

我追蹤 20 多年來地雷股所顯現出的「事前」風險徵兆，歸納整理出以下公司治理 9 大項警訊指標：

1. 控制股東直接持股比率持續下降或直接持股太低

2. 董事會趨於家族與內部化，控制股東的權力與承諾偏離程度擴大

3. 大股東、機構投資人持續賣股票

4. 董事、監察人、財務等主管有多人辭職與更換會計師

5. 無效率的轉投資與設立許多投資公司

6. 公司存在許多重大且異常的關係人交易

7. 控制股東與董事會股權質押比率過高或介入股市

8. 公司經常發布重訊澄清媒體報導或海外主要子公司、控制股東有債信問題

9. 虛增盈餘、激進認列營收與假造財報的傾向

掌握此分析架構，應該就可以幫助投資大眾，以及分析師、會計師等專業人士能夠「提早兩年以上」發現財報警訊，並且某種程度避免投資有問題公司的股票。

來源：天下雜誌