碩禾新增1名董事席次 漢微科前董座許金榮出任

導電漿大廠碩禾 (3691-TW) 今 (23) 日召開股東會，並全面改選董事，包括 6 席董事、4 席獨董，值得注意的是，此次較先前增加 1 名董事席次，由現任漢民集團的副董事長、漢微科前董座許金榮出任，引起市場議論。

許金榮為半導體業界的大老級人物，是前任股后漢微科的董事長，最著名的事蹟即是將漢微科打造成國際級設備大廠，並以 1000 億元風光出嫁給現今的 EUV 設備龍頭 ASML，現則任職漢民集團的副董事長。

碩禾與漢民集團去年中開始深化合作，當時碩禾為擴大產品線、提升公司競爭力，宣布以換股方式合併漢民集團旗下的致嘉，許金榮則是致嘉的董事長，此次許金榮入列董事，被外界看好將進一步擴大碩禾導電漿版圖。

碩禾也透過合併致嘉，順利取得被動元件導電漿技術，近期也結合雙方資源，積極發展車用被動元件、5G 陶瓷濾波器等產品，搶搭電動車熱潮。

另外，碩禾上月中才與鴻海 (2317-TW) 共同宣布，將透過股權合作，攜手開發電動車電池材料，鴻海也因此成為碩禾的第二大股東，此次再加上許金榮入列董事，碩禾成為橫跨「半導體」、「電動車」兩大產業背景的堅強股東陣容。

根據碩禾公告顯示，此次新增 1 名董事席次由原股東勝璽投資取得，代表人為許金榮，持股張數達 2686 張，其餘 5 名董事、4 名獨董變化不大，董事長仍由現任董事長陳繼明續任。