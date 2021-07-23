長華*董座：集團今年營收、獲利將締造佳績

封測材料通路商長華 *(8070-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長黃嘉能表示，公司與轉投資長科 *(6548-TW)、易華電 (6552-TW) 專注半導體後段材料生產及銷售，受惠封膠樹酯、導線架持續供不應求，今年集團營收、獲利可望締造佳績。

黃嘉能表示，長華集團專注深耕封膠樹酯、銀膠、導線架及 IC 載板等半導體封裝材料，旗下轉投資有持股 55.65% 的金屬導線架長科 *、持股 42.81% 的 COF 基板廠易華電，整體營運成長動能皆以半導體產業應用為主。

隨著現今半導體市況暢旺，市場對相關材料需求殷切，也使材料業成為產業鏈最重要的一環，長華 * 代理的封膠樹酯和導線架也供不應求，對半導體業重要性不容小覷。

黃嘉能看好，長華集團自 2020 年以來營運頻寫佳績，如易華電營收逼近歷史新高，長科 * 上半年獲利已刷新紀錄，母公司長華 * 業績同樣維持高檔，因此樂觀看待整體集團 2021 年營收及獲利可望締造佳績。

展望未來，黃嘉能也期許，長華集團從過去追求數量成長的通路商，轉化為「質量並重」的思維，除了從半導體後段產品代理轉型為製造業，也跨入半導體前段材料投資與製造，其中，2020 年初取得新應材 10% 股權，其為台灣特殊化學製造公司，即是很好的開始。

黃嘉能也積極規劃集團子公司的定位與方向，強化集團各公司間的相互支援合作，達到一加一大於二的效益，以擴張集團半導體材料版圖，掌握半導體材料話語權，發揮關鍵性的角色與功能。

以每股面額 1 元股數計算，長華 * 去年每股稅後純益 1.56 元，由於可轉債轉換普通股，股數有所變動，下半年每股現金股利調整 1.01 元，預計 8 月 9 日除息交易，並於 9 月 1 日發放股息。