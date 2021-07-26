操盤手看台股：本周航運股怎麼做？電子股的新方向？

鋼鐵股及航運股回神，抵銷了權值電子走弱，台股續於月線下方震盪。以週 K 線來看，儘管前一週的週級別日落線確立，但是所幸拉出下影線，收盤價墊高。本週大盤保有越過前一週高點 17854 點，化解週級別日落線的可能性；倘若無法一次越過，只要前一週低點 17352 點不再跌破，本週先收小紅小黑，7 月底 8 月初再攻高，屆時也能形成週級別日出線，有利 8 月行情。

先前談到 IC 設計展開比價效應，個股輪番創高！這個現象在近日出現分歧。近日全球類比 IC 大廠德州儀器公布的財務預測偏於保守，傳統旺季卻釋出單季營收僅 44 億美元至 47.6 億美元，季減 4% 至季增 4% 的財測，相較於先前近 30~40% 的成長明顯放緩；由於德儀業務以電源管理晶片和微控制器 (MCU) 為主，保守的財測讓市場出現晶片市況恐觸頂的疑慮，德儀股價在財測發布後走弱，連帶著部分 IC 設計股同步漲多拉回，部分資金對此進行獲利了結。目前在半年報將於 8 月中旬公布下，部分資金逐步轉至半年報預期亮眼的公司，如面板驅動 IC 的敦泰(3545-TW)，上半年獲利挑戰 1.5 個股本，近日股價創波段新高！而 MOSFET 的富鼎(8261-TW)，近日自結今年 5~6 月累計 EPS 為 1.55 元，已超越第 1 季 EPS 1.4 元，第 2 季獲利可期下，股價也創新高！

連日提及隨著台積電調度產能解決車用晶片不足的問題，困擾汽車業多時的半導體缺貨獲得緩解，許多車用電子元件及車用零組件出貨將升溫，近日也成為資金流入的新方向。先前舉例的保護元件廠─富致 (6642-TW)，在車用半導體缺貨問題獲得改善後，出貨逐步升溫，股價創下波段新高。目前此效應已在擴散，車用 LED 產業即是一例，如 IC 設計的聚積，由於推出全新 LED 車用照明驅動 IC，主攻車用智慧照明市場，獲得資金認同，股價也創下波段新高；而同屬車用 LED 的麗清、榮創、光鋐等，近日也在買盤湧入下，股價轉強。目前 LED 族群不僅車用題材熱，Mini LED 由於應用增溫，加上三星及蘋果等大廠力挺，相繼推出新品，後續發展備受市場期待，相關供應鏈如富采、惠特等，股價也有資金進駐。

航運股及鋼鐵股的多方展開抵抗，以貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海來看，目前尚未觸及季線，卻已有買盤進場承接，特別是長榮 7/23 日低點未跌破 7/22 日低點，顯示場外資金對於目前預估本益比僅有 6~8 倍的航運股逢低承接意願漸濃。只是由於這類資金通常屬於短線交易，搶短成功後，一旦拉出一定程度的獲利就會出場，故以區間震盪視之，來回操作為主。至於散裝航運，由於時序進入第 3 季旺季，北美大宗穀物出貨加上大陸對鐵礦石採購，推升了相關運輸需求，BDI 指數止穩，相關族群如正德、慧洋、四維航等有機會彈升，也可留意。對於一個操盤手而言，資金的流向就是選股的方向，這一波由漲多 IC 設計股獲利了結的資金，目前正在尋找新標的，近日要密切觀察盤面變化，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

(本專欄為週一、三、五刊出。)

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