〈台幣〉外資偏匯出 量縮轉貶收28.028元

亞洲股匯市陷弱勢整理格局，外資今 (23) 日買超台股力道明顯縮手，在匯市操作仍偏向匯出，儘管新台幣兌美元盤中一度觸及 27 字頭，終場又轉為貶值 1 分，以 28.028 元作收，台北及元太外匯市場交投清淡，總成交值縮至 12.19 億美元。

外資昨天反手大買台股 359 億元後，今天僅小買 22.9 億元，金額明顯萎縮，台股開高走低，電子股後繼無力，傳產接棒撐盤，終場指數以近乎平盤作收。

匯市方面，新台幣匯價以 28 元開出後，早盤最高來到 27.978 元，隨後又回到 28 元附近整理，儘管有出口商進場支撐台幣，但外資偏向匯出，本土買盤也紛紛進場，使得台幣轉貶，最低來到 28.049 元。

新台幣兌美元終場貶值 1 分，以 28.028 元作收，台北外匯市場成交值為 8.67 億美元，元太外匯市場成交值 3.52 億美元，合計 12.19 億美元。台幣本周貶值 0.08%。匯銀人士分析，下周適逢月底，預期出口商將有拋匯需求，可望支撐台幣匯價。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，菲律賓幣重貶 0.37%，人民幣貶 0.18%，歐元貶 0.13%，韓元、日圓小貶 0.08、0.09%，新台坡則升值 0.1%。