三級警戒衝擊 6月餐飲營業額大減近4成創史上最大

經濟部統計處今 (23) 日公布 6 月批發、零售餐飲營業額統計，受國內三級警戒、禁止內用政策衝擊，6 月餐飲業營業額下滑至 383 億元，月減 23.7%、年減 39.9%，6 月零售業營業額則為 2664 億元，月減 14.4%、年減 13.3%，均創有統計資料以來最大減幅，批發業則受疫情影響相對有限，6 月仍維持正成長。

從各類別觀察，統計處表示，餐飲業因餐廳全面禁止內用，6 月營業額僅 383 億元，月減 23.7%、年減 39.9%，餐館業、飲料店業、外燴團膳承包業均年減超過 3 成，分別年減 40.4%、38.8%、32.6%，第二季、上半年營業額則分別為 1543 億元、3615 億元，分別年減 11.2%、1.4%。

零售同樣受三級警戒衝擊，6 月營業額也創下統計以來最大減幅，其中，6 月百貨公司營業額大減 64.7%，汽機車、布疋及服飾品、家用器具及用品等零售業同樣有雙位數衰退，年減幅達 22.9%、53.9%、28.6%。

第二季零售業營業額則為 9064 億元、年增 2.3%，統計上半年零售業營業額為 1.91 兆元、年增 5.8%，仍創歷年同期新高，統計處解釋，雖然疫情衝擊實體門市，但消費者網路購物趨勢明顯，觀察第二季零售業網路銷售額達 1059 億元、年增 33.7%，創下調查以來最大增幅，占整體零售業營業額 11.7%。

反觀批發業則逆勢維持成長，6 月營業額為 9873 億元，月減 1.9%、年增 18.2%，續創下歷年同月新高，其中，受惠全球經濟穩健復甦、終端需求擴增，機械器具、建材、化學材料等批發業均有雙位數成長，年增幅達 23.1%、45.6%、33.2%。

累計第二季批發業營業額達 3 兆元、年增 22.1%，上半年營業額則達約 5.82 兆元、年增 18.4%，創下歷年同期新高。