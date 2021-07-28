個股分析:被動元件二哥換人當：興勤

航海王船難，資金開始回流電子股，早在幾周前我就提醒投資朋友了，現在航運股開始做頭，貨櫃三雄連續兩根長黑殺到前低，台股走勢跟不上國際股市，全球獨弱，但常言道：指數放兩邊，選股放中間，類股族群有漲有跌，航運弱電子股才有機會強，最近 MCU 漲翻天，過去我推薦的 MOSFET 表現也很強，7/21 富鼎漲停板、尼克森漲停板、杰力登 250 元新高、大中挑戰前高，封測的捷敏 - KY 也接近漲停板，收 97.5 也刷新高，表現都相當強勁；石英元件的希華、晶技股價雖然沒大漲，但也是緩步墊高，矽晶圓環球晶走勢震盪，母公司中美晶表現反而強，二線的漢磊、嘉晶反而強勢持續創高雙雙漲停板。我認為電子股中最低估的是被動元件，上次我推薦立敦、立隆電，我看好鋁箔供應吃緊，鋁電廠受惠，國巨旗下的凱美是台灣最大鋁電廠，但我更看好立隆電，因為他擁有自己的鋁箔廠立敦，立敦股價表現更強，7/21 股價同樣漲停板，即將刷新高。

保護元件三大廠獲利亮

被動元件近年來風水輪流轉，老大依然是國巨，不過老二卻換人當了，保護元件廠興勤 (2428-TW) 股價超越華新科、禾伸堂，股價站穩 200 元之上，與華新科 200 元防線大相逕庭。保護元件廠興勤、聚鼎、富致 6 月營收都亮眼，興勤、富致三大廠第二季營收突破單季歷史新高，上半年也同樣創下新高，表現比被動元件、MLCC 更佳，熟悉我的朋友都知道，興勤我 70 元就看好了，當時這是一檔超低估的股票，放到現在我認為他也還未退流行。

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