內資大團結 哪類股受資金青睞？

美國財報季上週由金融股打頭陣，包括美國銀行、摩根大通、高盛等財報都優於市場預期，市場預估標普 500 成分股第二季整體平均獲利將成長 65%，接下來 7 月底前微軟、英特爾、蘋果、特斯拉等科技股季報輪番登場，對電子族群股價將起帶動效應。

鴻海最近傳出不少好消息，除了採購疫苗持續進行，最新出爐 2020 中國外貿出口百強名單，鴻海旗子下子公司就囊括了 9 席，其中 3 家子公司還進入前五大，合計 9 家子公司出口額達 827.2 億美元，佔百大企業總出口額 17.98%，實力堅強。

且鴻海近日插旗電動車市場的腳步也越來越快，繼 MIH 之後，再攜手中信金成立規模 50~100 億元的新能源車產業基金，並參與 SES(SolidEnergySystems) 鋰金屬高能量密度電池私募，搶攻長里程次世代電池，同時也計畫和電動車廠 Fisker 合作，加上國瀚半導體、注資碩和，繼續往 MCU、SoC 邁進，鴻海幾乎是從上到下、由內而外一氣呵成打造電動車完整供應鏈。

電動車發展趨勢鮮明，相關族群近期股價表現強勢，像是 IC 廠瑞昱 (2379-TW)、茂達 (6138-TW)、電源管理台達電 (2308-TW)、導線架界霖 (5285-TW)、順德 (2351-TW)、電池廠康普 (4739-TW)、LED 廠億光 (2393-TW)、銅箔廠金居 (8358-TW)、複合材料明安 (8938-TW)，不少股價都創新高，這些也都是我從 5、6 月以來持續介紹給大家的好股票。

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