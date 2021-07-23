全球股票型夯基金 比一比

無論是存買房基金、小孩教育基金，或是規劃長期退休準備，佈局國家廣、分散程度高的全球股票型基金，一定是投資組合的核心。台灣核備可銷售的全球股票型基金高達 80 檔（包含晨星分類中全球大型成長、大型均衡與大型價值類別，只計算主級別），該如何從這 80 檔中選擇適合自己的全球股票型基金？

1. 長期核心配置，全球基金不可少

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球大型成長股票，資料日期: 2021/7/21。

身為基金投資專家，「鉅亨買基金」有同時考慮各天期報酬率與標準差的綜合評分方式，而按照此評分，以上 3 檔為全球股票型基金中的佼佼者（按 1 年績效排序）。從各天期績效也可看出端倪，短期績效可能各有好壞，且與同類平均間績效差距不大。但從 2 年、3 年與 5 年等較長期績效來看，這 3 檔基金都持續打敗同類平均，並提供長期優異的好表現。

2. 三檔比一比，先看成長速度與股價估值

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球大型成長股票，資料日期: 2021/7/21。

從預估長期盈餘年增率來看，PGIM 全球股票機會跟摩根士丹利環球機會確實更聚焦於成長速度更快的企業。但若從本益比角度來看，普徠仕全球焦點成長為 32.8 倍，遠低於 PGIM 全球股票機會的 51 倍與摩根士丹利環球機會的 46.8 倍。假設未來長期利率持續升高，本益比較低的普徠仕全球焦點成長可望有更好表現；若長期利率維持低點，企業獲利展望更樂觀的 PGIM 全球股票機會與摩根士丹利環球機會則可望勝出。

3. 內在大不同，各有擅長

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球大型成長股票，資料日期: 2021/7/21。

這 3 檔基金在預估長期盈餘成長速度的差異，也可從持股組成看出。普徠仕全球焦點成長利率敏感類股比重較低、防禦類股比重較高，PGIM 全球股票機會跟摩根士丹利環球機會則是較集中於利率敏感類股（利率升高不利這類股表現）。這 3 檔雖然都屬於全球大型成長股票，但並非所有持股都是大型成長股。普徠仕全球焦點成長只有 54.3% 是大型成長類股，中小型類股與大型價值類股比重分別為 21.5% 與 7.8%，配置較分散；PGIM 全球股票機會與摩根士丹利環球機會則有 70% 以上持股都聚焦在大型成長類股，中小型類股比重只有近 10% 左右。偏好更為分散的配置方式，可挑選普徠仕全球焦點成長；喜歡持股較集中，可考慮 PGIM 全球股票機會與摩根士丹利環球機會。

4. 集中已開發國家，美歐分佈有差異

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球大型成長股票，資料日期: 2021/7/21。

最後來看國家 / 區域配置，這 3 檔基金持股都高度集中於已開發國家，已開發國家與新興市場比例大約為 7 比 3。而已開發國家內的配置，普徠仕全球焦點成長與摩根士丹利環球機會更為集中於美國，PGIM 全球股票機會則相對看好歐洲。認同拜登財政刺激政策，並強烈看好美國股市的人，可以選擇普徠仕全球焦點成長與摩根士丹利環球機會；相信歐洲經濟將後來居上並超越美國，PGIM 全球股票機會則是更好選擇。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

全球股票型基金適合長期持續買進

全球股票型基金有著分散、不怕利率升高的優勢，是資產配置中必備且比重不低的重要存在，適合以單筆大額進場，並搭配定期定額每月固定扣款，長期投資將帶來兼顧報酬與風險的優異報酬。

鉅亨精選基金

>> 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票 A 級別 (美元)

>>PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別美元累積型

>> 摩根士丹利環球機會基金 A (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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