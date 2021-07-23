【富蘭克林】電子傳產各具機會，看好輪動行情

受美國初領失業救濟金人數增、德州儀器大跌影響，台股開高卻走低，終場收漲 0.59 點或 + 0%，收 17,572.92 點，成交量為 5,641.73 億元。富蘭克林華美投信認為，電子股成交量有拉升至五成，短線整理去化高本益比，目前傳產股拉回整理，預計八月財報公布後與電子股輪動行情，傳產可望重新吸引資金進入。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，我們持續看好台股的表現，資金行情中類股輪動，近兩日台灣電子股成交量重新回到五成以上，除了盤面亮點 IC 設計、記憶體族群外，主要為電子中小型股表現勝出，預估八月財報公布季，電子股有可能拉回整理。

財報公布季來臨後，周書玄分析，據過去經驗顯示，部分電子股將面臨價值重估的狀況，目前本益比偏高已經上看明年的位置，來到約 20 倍左右，當財報公布利多出盡，買盤縮手下，電子股有機會拉回，傳產股就看跌深反彈，類股良性輪動、有機會帶動大盤重新向上墊高。

周書玄認為，值得觀察的是近期東南亞各地，如越南、印尼、馬來西亞等地新冠變異病毒 Delta 疫情轉趨嚴重，越南當地不乏台商設廠，被迫停工、停止移動等政策，包括傳產的紡織、製鞋等工廠停工，連帶拖累相關產能，也使部分產業股價短期拉回整理。

展望 8 月，仍然看好類股輪動的行情表現，周書玄表示，東南亞當地的防疫政策頒布後，廠商面臨解決工人住宿與移動問題，預計幾周內可望解決，8 月恢復開工後，也對於傳產類股有正面幫助，此外，包括印尼的成衣製造、馬來西亞的國際電子代工、部分車用晶片等也受疫情停工影響，但部分車用晶片代工具有轉單效應，也間接對台股電子代工有利。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短期內台股指數仍處於區間整理，後續觀察類股輪動表現，科技龍頭股若能領軍持續向上，或電子類股成交比重可以持續提高，則有利台灣加權指數重新站穩月線，建議投資人均衡布局傳產與電子股，或是可利用台股基金做定期 (不) 定額投資，持續布局下半年淡季不淡的投資機會。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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