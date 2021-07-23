台積電壓盤、傳產抗賣壓 台股近乎平盤收17572點 周線收黑

美股周四普遍收紅，唯獨費半下挫，台積電今 (23) 日股價走弱，壓抑大盤表現，電子股盤中更出現急殺，不過，傳產、金融族群奮力撐盤，終場指數以近乎平盤、小漲 0.59 點作收，收在 17572.92 點，成交值 5641.73 億元，周線收黑，累計本周下跌 322 點。

費城半導體指數收黑，台積電午盤後跌勢擴大，終場下挫約 1%，收在 585 元；聯發科、聯電力守在盤上，漲逾 1%，不過，日月光投控、矽力 - KY、華碩、聯詠、瑞昱等電子股賣壓沉重，大立光、國巨也由紅翻黑。

中小型電子股吸引資金挹注，LED 族群啟動補漲行情，包括鼎元、聚積、榮創、宏齊、佰鴻、及光鋐等，均攻上漲停板，富采也觸及漲停價，終場收漲 6.6%。此外，面板股獲買單拉抬，友達開低走高，終場大漲逾 5%，彩晶漲幅也超過 3%，群創上漲逾 2%。

傳產今日表現強勢，航運、鋼鐵、水泥、紡織、玻璃、造紙、橡膠類股均獲買盤進駐。金融股同樣有撐，富邦金上漲逾 1%，攻上 85 元，台新金、開發金等也都表現不俗。

航運股跌深反彈，長榮領軍上漲逾 7%，陽明也有 3% 的漲幅，萬海則拉回平盤，慧洋 - KY、四維航、中櫃、裕民等漲勢也很強勁。鋼鐵族群由中鋼領漲 3%，燁興亮燈漲停，彰源、威致、中鴻、允強、海光等均在盤上表現。

行政院長蘇貞昌今天拍板，全國疫情警戒 27 日起調降為二級，室內活動人數放寬至 50 人，激勵餐飲、飯店、旅行社股獲得資金點火，王品、美食 - KY、華園、洛碁、天蔥、新天地、鳳凰、雄獅等，均上漲 2-5%。