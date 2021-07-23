〈國泰金股東會〉不動產策略瞄準三大市場 商辦需求不減反增

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日召開股東會，總經理李長庚表示，雖然受疫情影響，商辦需求不減反增，看好好的商辦、物流倉儲，且隨著疫苗覆蓋率提升，飯店需求還是會持續，因此不動產策略將持續投入此三大市場。

國泰人壽副總暨發言人林昭廷表示，商辦市場雖受疫情有些影響，但整體需求面還是大，加上台灣疫情相對被控制住，國壽今年仍很積極布局，商辦未來還是市場主力。物流部分，國壽很早投入，會持續找合適標的物擴建中，尤其受疫情影響，電商蓬勃發展，將物流市場推升到更好的競爭優勢。另外飯店、公共投資也都是國壽不動產配置重要方向。

李長庚表示，各產業受疫情影響分歧，零售店面需求減少，但物流倉儲增加，印證國泰人壽在物流倉儲是好的投資，因此會繼續投入。

商辦市場則分兩面向來看，李長庚表示，這次疫情，居家辦公成為台灣很好的體驗，對將來上班族工作型態影響很大，整體上班環境的彈性化、多元化是個開始；但台灣全球半導體產業的重要性增加，這兩年有非常多外商進入台灣投資，因此好的商辦需求不減反增。

飯店部分，李長庚指出，短期雖然受影響，但相信人類因應疾疫的能力，短期衝擊雖大，隨著疫苗覆蓋率提升，人們情感交流、面對面坐下來聚餐仍是生活所需，對飯店需求還是會持續。

李長庚表示，整體來說，國壽不動產投資策略，好商辦大樓需求不變、物流增強，但飯店短期受到影響，將持續朝這幾個方向布局。