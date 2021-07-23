水泥業春燕到 中國南部水泥價格搶先調漲

中國水泥業的淡季漸漸進入尾聲，以廣西、雲南的部分南方地區水泥價格出現止跌反彈的現象，雲南昆明地區水泥廠將水泥價格上調每噸人民幣 20 元～30 元，一改前期跌跌不休的趨勢，為中國水泥業捎來春天的消息。

中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林表示，南方電力供應緊俏，企業被動減產，使得水泥庫存下降，導致當地水泥廠調高產品價格。而隨著水泥業 8 月旺季即將來臨，提早漲價的情形有機會在中國各地遍地開花。

中國雨季漸漸進入尾聲，長江中下游流域需求可望出現季節性回溫，水泥價格持續下修的空間有限。

(圖片: AFP)

國盛證券認為，近期基建需求低迷，但新屋開工數量仍保持韌性，抵消部份基建產業的利空。短期來看，高產能利用率加上高海運成本之下，且水泥熟料價差也處於歷史偏低水準，以華東市場為代表的水泥價格有機會止跌回穩。

此外以中線來看，雖然產業需求有壓力，但需求悲觀情形下扣除錯峰生產後，產能利用率仍可高於 95%，維持高檔運行，長三角等核心市場旺季供需仍有機會呈現偏緊俏的態勢，支撐景氣前景處於高檔。再加上碳中和的政策影響下，日後相關環保政策一一推出，此將限制供給端的成長，這有利於提升大型水泥廠的獲利表現。

天風證券則指出，水泥業新版產能置換法規實施，水泥新增產能管控更加嚴格，且在煤價飆漲及節能減碳要求之下，水泥廠成本進一步增加，這也有利於過剩產能加速退出，水泥產業供給格局走向大者恆大，看好未來產業景氣觸底反彈。

