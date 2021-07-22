載板三雄頻創新高 下一波內資大團結加持個股？

萬寶投顧陳子榕指出，台股攻上 18,034 點新高之後，三大法人逢高調節，加上美股震盪、美元指數衝高，使得外資近日大賣台股上千億元，新台幣也連帶走貶，尤其之前人氣匯聚的航運、鋼鐵最近摔得鼻青臉腫，股價波幅大，讓許多投資人嚇得驚惶失措，但台積電 (2330-TW) 反而在這一波拉回中表現堅挺，讓台股弱中透強。



台積電法說之後，股價重挫近 6％，法人對台積電過高的期望顯然需要重新調整，但台積電也肯定晶圓代工年底前都是供需吃緊，加上英特爾併購格芯 (GlobalFoundries，GF) 確定是謠言，台積電的陰霾正逐漸淡去，八大官股已經開始逢低佈局，連續四個交易日買超台積電 10,374 張，台積電股價近日趨堅，短線築底意味濃厚。



此外，台股基本面也仍舊強勢，台灣 6 月外銷訂單 537.3 億美元，再創歷年同月新高，年增 31％，連續 16 個月正成長，預估 7 月會再成長 15％～18％。當中，以電子產品外銷訂單成長最大，不論在美國、中國大陸都有約 37％的成長幅度；正因為全世界科技需求龐大，包含半導體、電子零組件在內的台灣電子業上半年公開募資了近 1,500 億元投入擴建廠房設備，接下來第三季科技新品、電商節慶、聖誕節等一連串重磅活動，電子族群下半年相當熱絡。



尤其新冠病毒不斷突變，醫療科技需求也跟著湧上檯面，能隨時偵測健康的醫療穿戴大受歡迎，市場傳出 Apple Watch 將增加測血糖功能，讓很多人相當興奮期待，尤其糖尿病患者再也不用每天扎針測血糖，多麼美好；亞馬遜則將針對兒童推出一款結合語音助理的穿戴裝置「Seeker」；高通今年秋天也會舉辦第一屆「穿戴裝置生態系統高峰會」，明年推出 Snapdragon Wear 新晶片，就是要專攻穿戴裝置。



相關族群有 IC 廠聯發科 (2454-TW)、凌陽 (2401-TW)、瑞昱 (2379-TW)、驅動 IC 矽創 (8016-TW)、晶宏 (3141-TW)、MCU 廠新唐 (4919-TW)、盛群 (6202-TW)、封測南茂 (8150-TW) 等等。



目前穿戴裝置主晶片依照功能設計分成 CPU 及 MCU(微控制器) 兩大系統，但醫療穿戴裝置特別講求小體積、低功耗，MCU 因此成為許多穿戴產品的首選，因為需求暴增，MCU 成了當紅炸子雞，不但價格節節走升，未來市場也會持續擴大，預估今年 MCU 市場至少會成長 5％、2022 年成長 10％、2023 年成長 15％。



7/8 才分享的新唐股價，從 91.8 元漲到歷史新高 159.5 元，大漲 67.7 元，漲幅 73％；7/2 推薦的瑞昱股價從 489 元漲到歷史新高 586 元，大漲 97 元，漲幅 20％；7/13 推薦的億光 (2393-TW) 股價創短高漲了 10％；4/29 介紹的凌陽 (2401-TW) 創高 47.55 元，有耐心的人現在已經收到 40％的獲利紅包了。請參考 7/8 《 蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？》。

萬寶投顧陳子榕指出，雖然台股現階段處於高檔震盪，只要選擇好股票，追蹤籌碼金流，逢高調節、逢低卡位，依然可以穩操勝券。



盛群 (6202-TW) 為反映晶圓代工成本，盛群 4 月份調漲全線產品 15％，預估第二季獲利可望創新高、毛利率挑戰 50％，由於 MCU 供貨持續吃緊，8 月份部分產品將再調漲 10％～15％，助攻第三季業績。盛群受惠疫情需求，健康量測類 MCU 銷量衝高，其他安防、直流無刷馬達 BLDC、電腦週邊等產品則維持穩定成長，客戶為確保產能已預付 3 成訂金，交期時程至 2022 上半年，今年擬配息 4.56 元。

新唐 (4919-TW) 受惠中國大陸力拼 MCU 自製化，整體市場規模估達 80 億美元，將帶動大中華供應鏈，新唐業績向上；新唐 MCU 產品佔營收比約 8 成，因需求吃緊，第三季 MCU 報價可望續漲；新唐產品鎖定微控制應用，去年併購 NTCJ 後，一舉跨入影像感測領域，營運如虎添翼。上半年累計營收年增 298.26％；預估 2021～2023 年營收複合成長達 40％，今、明、後年 EPS 挑戰 4.6 元、7.2 元、8.6 元。

松翰 (5471-TW) 第一季多媒體晶片比重約 50％、MCU 佔 41％，受惠筆電需求續旺，加上多媒體影音晶片目前仍屬市場短料方，客戶下訂積極。松翰第三季受惠產品報價上漲及產品組合優化，營收獲利可望再寫新高，整體供不應求將延續到第四季，全年 EPS 估達 8～10 元。目前本益比較同業低，可望有較大補漲空間。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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