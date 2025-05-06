川普要徵收100%電影關稅 玉淵譚天：美國恐面臨八大惡果

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-06 08:03

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美國總統川普周日（4 日）表示，他已授權商務部和美國貿易代表立即啟動程序，對所有在國外製作的電影徵收 100% 關稅。他表示，要讓電影重新在美國拍攝。

川普在社交平台 Truth Social 說，美國電影業正在迅速消亡，其他國家提供各種各樣的激勵措施，以吸引美國電影製作人和工作室離開美國。

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他表示，好萊塢和美國許多其他地區正在遭受重創，這是其他國家的共同「努力」的結果，是對美國國家安全的威脅。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周一對此列出美國恐面臨以下八大惡果：

惡果 1：加劇美國電影產業的恐慌和混亂

川普此前對全球施加的「對等關稅」，已經把好萊塢折騰得上氣不接下氣。

又是電影公司股價下跌，又是不斷推高美國電影製作成本，已經讓好萊塢魂不守舍。現在川普又要直接對非美國製作的電影加徵關稅，無疑是火上澆油，加速扼殺好萊塢的未來。

惡果 2：美國院線電影市場加深「繭房效應」

川普對外國電影加徵關稅，無非是希望保護美國本土電影。

影評人龐宏波提出了一組數據，近三年北美票房前二十名均來自美國電影（包含美國同其他國家合拍電影）。

所以，如果川普對所有進入美國的外國電影徵收 100% 關稅，不會對其他國家電影產生太大影響。

龐宏波說，100% 關稅意味著很多中小成本的外國藝術電影，可能就會放棄在美國實體院線發行。

惡果 3：好萊塢面臨的惡性競爭將更加殘酷

川普對電影徵收 100% 關稅，最直接的影響可能就是這些外國電影通過串流媒體方式進入美國。

對傳統好萊塢公司而言，上述變化可能會造成非常大的打擊。Netflix、亞馬遜等新興串流媒體平台經過十幾年的努力，大有和好萊塢傳統大製片公司分庭抗禮之勢。

統計數據，73% 受訪美國成年人表示，串流媒體已經成為他們觀看電影的默認渠道。

惡果 4：奧斯卡影響力將被快速削弱

儘管奧斯卡關注度每況愈下，但至少到目前為止，奧斯卡還是全球較有影響力的電影獎項，但新關稅政策下，奧斯卡的生命力將被快速削弱。

龐宏波說，去年奧斯卡就更加注重影片實體院線發行，電影只能通過在洛杉磯縣、紐約市、灣區、芝加哥、亞特蘭大或新增加的大都市區——達拉斯 - 沃斯堡的實體電影院放映一周，以獲得資格。

如果川普對所有進入美國的外國電影徵收 100% 關稅，必然會對奧斯卡入選影片實體院線發行增加非常多的困難。

惡果 5：恐引發全球反制美國電影

中國對外經濟貿易大學國際經貿學院國際貿易系教授崔凡說，一旦美國針對電影服務徵收關稅，可能引發其他國家反制。

比方說，一些出口影片到美國的國家和地區——歐盟、加拿大、日本等，可能會提出本土電影優先政策，限制美片配額，或在放映環節加收稅費，直接削弱好萊塢在全球的票房表現。

惡果 6：繼續漠視美國產業衰落根源

川普給電影加稅的理由還是陳詞濫調，把美國電影衰落說成是別國造成。

事實是什麼呢？

相關調查顯示，好萊塢高層最喜歡的拍攝地點裡，美國沒有進入前五名。多倫多、溫哥華、澳洲等名列前茅。好萊塢最近製作的主要影片，幾乎都在美國境外拍攝，像即將上映的《不可能的任務：最終清算》，拍攝地就在世界各地。

原因很簡單，美國的各種成本都太高了。最近好萊塢電影行業正在展開一場大討論，好萊塢會不會成為下一個底特律？因為配樂、後期製作等製作鏈條大都已經遷移到其他國家了。

製片管理平台 ProdPro 執行長指出，全美影視製作量自 2022 年以來已驟降 26%，澳洲等國的製作量則增長 14%。

惡果 7：美國內部矛盾可能加劇

好萊塢電影等娛樂業是加州支柱產業，為加州創造超過 60 萬個就業崗位，以及每年 300 億美元經濟收益。4 月初時，一位加州議員表示，娛樂行業除了為加州創造經濟收益，還進一步拉動加州旅遊業發展，這個行業的經濟規模高達 1,000 億美元。

此前，「對等關稅」推高了好萊塢的電影成本，已經遭到加州強烈反對。加州電影協會的報告顯示，今年來加州電影的總產量比去年同期下降 22.4%。

面對支柱產業受創，也難怪加州州長第一個就關稅問題控告川普政府。

惡果 8：美國服務貿易被美國政府拖入關稅戰

川普對電影加稅，意味著美國主動將服務貿易產業拉入貿易戰。此前，美媒已經就此拉響警報：美國就業在貿易戰中岌岌可危。

美國服務貿易與他國存在巨大貿易順差。2023 年，美國服務貿易出口額突破 1 兆美元，佔全球服貿總額 13%。在這一領域，美國與大多數主要經濟體都存在貿易順差，2024 年順差總額接近 3,000 億美元。2022 年美國的服務貿易出口支撐起 410 萬個高薪崗位。