GAFA全入列！德國監管機構宣布對蘋果啟動反壟斷調查

繼亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和 Google(GOOG-US) 後，蘋果 (AAPL-US) 將成為「GAFA」科技巨頭中，下一個面臨德國監管機構反壟斷調查的大型科技公司。

德國聯邦卡特爾局 (Bundeskartellamt) 局長 Andreas Mundt 周一 (21 日) 透過聲明表示，將針對蘋果是否透過 iOS 系統，創造出以 iPhone 為中心，向其他領域擴散的數位生態市場進行調查。除了平板、電腦和可穿戴裝置等硬體設備外，當局還舉出 App Store、iCloud、Apple Music、Apple Arcade、AppleCare、Apple TV + 等設備相關服務。

聲明稱道：「跨越不同市場的生態系統可能是一家公司佔據主導地位的跡象，這種權力地位恐使其他公司難以與之抗衡。」不過，Mundt 指出，調查重點仍將集中在 App Store 的營運上，因爲該項服務允許蘋果以多種方式影響第三方的業務活動。

聯邦卡特爾局表示，已對蘋果啟動第一階段調查，確認蘋果是否具有「跨市場顯著性」(cross-market significance)，此外，當局還考慮受理廣告、媒體產業對蘋果 iOS 14.5 操作系統更新功能的投訴。

今年 4 月，包含臉書、出版商 Axel Springer 在內的產業協會指控，蘋果 iOS 14.5 系統下的 App 追蹤透明度政策 (App Tracking Transparency) 嚴重損害出版商的業務盈虧。