豐田泰國零件供應商發生群聚感染 境內組裝廠停工至7/28

據《日本經濟新聞》22 日 (週四) 報導，豐田汽車 (7203-JP) 在 22 日表示，該公司設在泰國當地的全部三座汽車組裝工廠，已在 7 月 21 日停工，預計持續到 7 月 28 日為止，豐田停工原因與泰國當地的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大有關，其中一家電纜線束廠發生群聚感染，導致零件調度發生問題。

泰國是東南亞最大的汽車生產國，有「亞洲底特律」的稱號。日本主要汽車製造商都有在泰國投資設廠，受到疫情影響，範圍可能進一步擴大。

這次豐田泰國工廠停工，與泰國當地電纜線束 (Wire Harness) 廠的群聚感染有關，泰國當局命令該業者暫停營運。至於豐田 29 日之後的工廠營運，豐田表示，將視情況來做決定。

豐田泰國工廠原本在 7 月 24 日到 7 月 28 日之間就有連休安排，工廠如果能在 7 月 29 日重啟運作、實際停工期間等於只有 7 月 21 日到 7 月 23 日的 3 天時間。

豐田泰國三座工廠全年生產 76 萬輛，2020 年實際生產 44 萬輛，對日本豐田而言，泰國是該公司在日本海外的第三大生產據點，僅次中國和美國，生產 Corolla 轎車及 Hilux 皮卡等，且半數在泰國國內銷售，其餘銷往世界各國。

這回豐田泰國工廠停工生產，是繼去 (2020) 年 3 月第一波新冠肺炎疫情以來另一次停產決定，近來泰國的新冠肺炎疫情嚴峻，首都曼谷也從 7 月 12 日起實施嚴格的封城管制，豐田在當地的汽車工廠雖然也座落在管制範圍，不過生產活動未受限、持續營運。

傳染力強大的印度 Delta 變種病毒株正在東南亞國家迅速蔓延。馬來西亞全境從 2021 年 6 月起就實施封城，豐田、本田 (7267-JP) 的印尼工廠、目前也都停工當中。另外全球疫情最為嚴峻的印尼，大發工業 (Daihatsu) 也縮小了生產規模；許多日企派駐在當地的員工、眷屬也都陸續返回日本。