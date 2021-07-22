【龍哥講股教室】不執著航運 電子也是有美好未來

美股道瓊止跌，NASDAQ 和費半止跌，回到多方控盤，上週五美股大跌的時候，龍哥有跟大家分析，依照經驗來看，債券殖利率下跌影響美股常常都是短線影響，反而容易創造短線低點與買點，大家不要太害怕，是不是驗證了？

雖然台股已經滿足下方缺口 17439 點，不過現在手中持股不宜增加，必須站穩 17707 點才會正式止跌，最差最差也要站上 17667 點，才可以擴大持股，等待是防止被騙，控制風險。



盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，絕對不是自己亂操作，亂操作會賠死，機械化紀律操作，穩穩抓獲利，長期才能累積績效，例如，選擇權四大核心策略已經連續賺 2X 周了吧，賺到龍哥都不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

<航運>

依照航運的法說來看，跟龍哥預期的差不多，運費和缺櫃塞港等問題，短時間內都難以紓解，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢還是看多，但是股價偏弱是事實，必須要等到正式止跌才可以重新佈局，龍哥節目中都會詳細分析，有興趣的朋友可以去看。(https://lihi1.com/UOB7n)



<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，長期趨勢偏多，至於原因，龍哥講到爛了，大家去爬文，這邊就不再講了，被航運拖累，股價也是回測，等待止跌再說，美國鋼捲等鋼鐵產品的價格持續上漲，其中受惠最大的還是大成鋼，低價庫存一堆，下半年還是會有好獲利。

<電子>

MCU 族群大爆發，老朋友新唐 (4919-TW) 還是威猛，法人持續佈局，股價洗一下就上了，但是短線過熱，不建議追價，拉回 10 日線附近再重新找佈局機會，

龍哥操作三次新唐，累積獲利 + 140%，每次都有公開，不太會進出的朋友跟著操作，獲利就可以滿滿。

電動車市場商機非常大，車用二極體下半年營收會很好，產品還醞釀漲價，龍哥告訴大家，小新唐強茂 (2481-TW)，投信還在買，股價有機會重新攻擊前波高點，今天是不是漲停了?

前三週，那時候大家都想當航海王都想當鋼鐵人，只有龍哥請大家要多關愛電子股，航運跟鋼鐵幾乎都回測 30%，但是很多電子股都大漲 50%，有沒有換股的績效就會差很多，一來一往績效可能差到 80%，操作要有節奏，不是盲目追高。

多注意營收好獲利好的產業與個股，股價就有保障，例如，載板和 PCB 是哥倆好，載板業績好，PCB 不會差到哪裡去，持續觀察景碩，欣興，金像電和華通；再來就是上游的 CCL 銅箔基板，之前成本銅的報價大漲壓縮獲利，但是下半年開始會跟客戶漲價反映成本上漲，加上銅的報價漲勢趨緩，下半年的獲利空間就會更大，留意投信買很多的台光電 (2383-TW) 和聯茂 (6213-TW)。

半導體，IC 設計以及 DRAM，手機，車用，這些產業的狀況都是產能滿載，像 IC 設計的敦 (3707-TW)，龍哥從股價 3X 元就開始推薦，理由說過很多次，氮化鎵就是未來第三代半導體的主流，只要台積電採用，漢磊的獲利就會很漂亮，股價是看未來，未來好股價就會好，短線漲幅較大不要追，拉回重新找買點。

下半年還要多注意手機相關，iphone13 以及其他廠牌都會出新機，多多少少都會有換機潮，留意 PA 功率放大器的全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW) 還有軟板的台郡 (6269-TW)；其餘像聯電 (2303-TW)，光罩 (2338-TW)，晶豪科 (3006-TW)，威剛 (3260-TW)，同欣電 (6271-TW)，美琪瑪 (4721-TW)，聚和 (6509-TW) 等等，可以多加關注。

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