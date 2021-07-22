南韓新增確診連兩日創新高 嚴格防疫措施恐將延長

南韓中央防疫對策本部 22 日 (週四) 公布最新數據，新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增 1842 人確診，超越前日確診數字(修正後報 1781 人) ，連續兩天創下新高紀錄，累計 18 萬 4103 人確診。

新增確診的 1842 個案例當中，有 1533 例發生在南韓國內，另有 309 例是境外移入。而在境外移入的 309 例當中，包含南韓政府派遣到非洲東部索馬利亞海域執行反海盜任務的海軍「清海部隊」的 270 例確診。

南韓政府正打算強化防疫措施，除了大首爾地區實施到 7 月 25 日的最高等級第 4 階段社交距離規範將繼續維持之外，也考慮在其他地區追加實施更為嚴格的防疫規定。

南韓的本土新增案例較前日減少 193 人，以各地發生人數來看，首爾市 494 人、京畿道 363 人、仁川市 130 人，大首爾地區共計有 987 例新增確診、占整體的 64.4%。

大首爾地區之外的新增確診方面，釜山市 102 人、慶尚南道 90 人、大田市 81 人、江原道 47 人、忠清南道 39 人、大邱市 38 人、慶尚北道 29 人、忠清北道 28 人、蔚山市 25 人、濟州道 24 人、全羅南道 18 人、光州市 11 人、世宗市 10 人、全羅北道 4 人，共計 546 人，占整體的 35.6%，是該比率連續第 5 天超過 30%。

境外移入的新增確診有 309 人。其中 290 人是在機場及港口發現確診，這部分包含清海部隊的 270 名隊員，另外有 19 人是在入境後的隔離期間檢測陽性。

死亡案例新增 3 人，累計達 2063 人。南韓國內的平均致死率達 1.12%，病危及重症患者較前日增加 4 人，目前為 218 人。

21 日的檢驗件數達 4 萬 5245 件，較前日減少 1445 件。