〈書摘〉選飆股前，先學會避開地雷股

闕又上（美國又上成長基金經理人、著有《慢飆股台積電的啟示錄》等暢銷書）

投資者莫不希望能夠選到飆股，但其實選飆股的前一個動作是避開地雷股。巴菲特就曾經說過，如果一個人聰明、有活力，卻不夠正直，那麼這些聰明和活力，可能反而讓你付出慘痛代價。

在我出國念書的 80 年代中期，台灣一個男女混聲合唱團音樂磁場，他們有一首歌〈你的眼睛背叛了你的心〉，男女之間的變心，有時不是故意的，但公司治理的舞弊可是有意的，但它難在知人知面不知心。

所以，巴菲特又說了，一家公司如果不想讓你知道他們經營的情況，可以在完全符合會計財報的原則之下，讓你依然看不懂。

那怎麼辦，從公司治理的分析入手，是一個可以看出愛人眼神是否有閃爍、難言的一個方式。

接到出版社邀約寫一點對這本書的看法時，我起初是猶豫的，因為擔心葉教授的切入及著重點太過理論和學院派，看完之後我一改原先的想法，這本理論和實務兼具的著作，又搭配了實務的經驗，所選擇的實例，可以看得出來葉教授是多年的有備而來。

一本書能夠得到作者歲月下的心血和心得，投資者用心研讀會讓你離投資贏家更靠近，對關心公司如何良好治理的人，也可以從台積電的案例、葉教授的建言中得到啟示，這是一本窮人因書而富，富人因書而貴的書！

來源：天下雜誌