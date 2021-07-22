〈台股盤前〉電子成穩盤主軸 航運走勢為整理長短關鍵之一

台股加權指數昨 (21) 日開高走低，終場下跌 69.95 點，收在 17458.79 點，成交值放大至 6131.38 億元，法人認為，隨著美股四大指數連袂反彈，尤其費半指數強彈 3%，台股可望由電子持續作為穩盤要角，但若貨櫃航商未能轉強，恐持續衝擊散戶投資信心，使大盤整理時間拉長。

三大法人昨日同步在集中市場賣超，合計賣超 202.33 億元，其中，外資大賣 158.97 億元，投信賣超 20.42 億元，自營商賣超 22.95 億元，外資和自營商均為連 4 賣，投信則是連 6 賣。

美股方面，由於美企公布亮麗財報，四大指數連袂漲，道瓊工業指數上漲 286.01 點或 0.83%，收 34798.00 點；標普 500 指數上漲 35.63 點或 0.82%，收 4358.69 點；那斯達克綜合指數上漲 133.07 點或 0.92%，收 14631.95 點；費城半導體指數上漲 97.79 點或 3.06%，收 3288.75 點。

正值除權息旺季，台股今日包括鴻海、鴻準和聯電等 21 檔股票將進行除息交易，預估加權指數開盤將減少 30.56 點。

中國河南省鄭州市遭受史上最大暴雨侵襲，由於鄭州是鴻海生產 iPhone 的大本營，約占全球半數產能，因當地災情慘重且交通大亂，恐衝擊物料、人力進出和整機出貨。

另一方面，台灣第三大半導體矽晶圓廠合晶在鄭州廠後續動態，也牽動市場神經，目前矽晶圓拉貨動能強勁、報價上漲，外界關注同業間的轉單效應。

為搶救餐飲業，傳出行政院擬再發振興券，預計本周討論，而去年實施成效良好的振興券，今年也有望發放。

長榮本月底將迎來首艘 2.4 萬 TEU 大船，預計投入歐洲線，由於目前歐洲線是大者恆大的市場，且運價處在歷史新高點，此時交船對於長榮而言是如虎添翼。

元大投顧指出，股市位階來到高檔，加上欠缺更強有力的利好消息支撐，此時陸續出現獲利了結的賣壓無可厚非，預料短期指數和個股將持續呈現兩樣情的發展。

國泰證期研究部則認為，電子權值股在短線跌深之下，跌勢呈現縮減，加上中小型族群維持相對強勢，顯示市場恐慌氣氛仍低，預期指數拉回消化近期國際疫情利空後，有望隨即止穩甚至反彈。