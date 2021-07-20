比特幣跌破3萬美元重要支撐 幣圈市值24小時蒸發900億美元

全球股市遭遇拋售潮，道瓊重挫逾 700 點，加密貨幣市場也遭殃，比特幣在周二 (20 日) 亞洲交易時段跌破 3 萬美元重要支撐價位，是約一個月以來首見，其他加密貨幣走低，數據顯示加密貨幣總市值 24 小時內蒸發 900 億美元。

CoinMarketCap 數據顯示，截至台灣 20 日約 11 時 30 分 (美東 19 日晚間 11 時 34 分)，幣圈市值總計蒸發約 900 億美元。

同時，CoinDesk 數據顯示，比特幣 (BTC) 報 29,592.25 美元，下跌逾 6%，市值排第二的以太幣 (ETH) 跌 8%，狗狗幣跌 8.4%，XRP 重挫近 10%。

一些交易員依據選擇權活動和最近的交易模式指出，3 萬美元是比特幣重要支撐，跌破此關卡代表將進一步下跌。

比特幣今年來漲幅剩下不到 2%，遠遜於標普 500 指數同期的 13% 漲幅。

加密貨幣市場和全球股市同步重挫，反映投資人擔憂經濟成長見頂和 Delta 病毒株擴散。Truist 諮詢服務公司首席市場策略師 Keith Lerner 說：「投資加密貨幣的基礎來自信心和流動性，如果信心流失，短期行情將更具挑戰性。」

4 月中旬讓比特幣飆上逼近 6.5 萬美元的理由，如今遭遇各方質疑。多頭派堅信，比特幣供給有限，而且能規避物價上漲風險。灰度投資 (Grayscale Investments) 執行長 Michael Sonnenshein 說：「加密貨幣的投資人都知道，這種投資本來就存在波動性。」

狗狗幣創辦人：加密貨幣是場騙局

然而比特幣最近利空消息頻傳，中國監管壓力升高，打壓耗電量巨大的挖礦產業，而且有關央行數位貨幣 (CBDC) 的討論出現進展，這可能擠壓非官方加密貨幣的生存空間。

美國財政部長葉倫周一敦促美國金融監管機關，加快研擬監管穩定幣的規定。穩定貨幣與法定貨幣或大宗商品掛勾，過去一年快速成長，但目前大致未受到監管。

此外，狗狗幣創辦人最近抨擊加密貨幣基本上是場騙局，讓富者更富，一般散戶暴露在風險下，市場投機情緒正在消退。