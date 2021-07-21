富邦未來車ETF上中下游全包 募集倒數

全台第二檔電動車相關 ETF「富邦未來車 ETF」，下周二 (27 日) 將登場募集。富邦未來車 ETF 基金擬任經理人蔡宗勲表示，該 ETF 不只電動車上中下游產業一網打盡，更捕捉自動駕駛與關連技術商機，其所追蹤的 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數，今年以來表現也優於同類型電動車指數。

蔡宗勲指出，「富邦未來車 ETF 基金」具有幾個特色，首先是投資主題多，最主要就是掌握未來移動四大趨勢，未來智慧電網、車聯網、自駕晶片、新能源發展 (固態電池、氫能車) 與電池回收技術等。

其次是領先龍頭多，MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數成分股加權平均的市值高達 3,578 億美元，是同類型電動車指數成分股的兩倍之多。

再來是該 ETF 投資的車廠更多元，包含傳統車廠與科技新創純電動車廠。以幾家傳統車廠來說，根據 Bloomberg 資料顯示，福特汽車今年以來漲幅達 66%、通用汽車達 43%、本田汽車達 24%、豐田汽車達 22%、現代汽車 20%，表現優於電動車廠。

因此，觀察 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數今年上半年報酬率達 15.52%，優於同類型指數表現。

蔡宗勲表示，「富邦未來車 ETF」追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」，在先進的自動駕駛潮流下，目前該指數成分股的產業分布中，第一大產業為自駕車及相關聯科技，佔 45.62%，其次是科技新創車廠，佔比達 23.11%，第三是傳統車廠，佔比為 14.38%，而其中不容忽視的是共享經濟產業的部分，佔比雖僅約 3%，未來發展可期。