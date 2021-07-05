7月面板漲勢進一步收斂 反轉關鍵點落在Q3末

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (5) 日公布 7 月上旬面板報價，各應用面板漲勢再較 6 月收斂，除 32、43、55 吋電視面板持平上月，11.6 吋筆電面板也止漲，集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，各應用面板漲勢收斂趨勢不變，但是否出現反轉訊號，關鍵時間點將落在第 3 季末。

根據 Witsview 統計，7 月上旬 32、43、55 吋中小尺寸電視價格均已止漲，價格維持 88、138、227 美元，僅 65 吋大尺寸電視維持上漲 1 美元，漲勢也同步收斂，平均報價 287 美元。

IT 面板方面也受電視面板價格影響，漲勢同步明顯收斂，其中 27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板 7 月均價上漲約 0.3、0.7 美元，漲勢均不及 1 美元，平均價格達 94、45.7 美元，11.6 吋筆電面板價格更首度出現止漲現象。

邱宇彬表示，整體面板漲勢收斂趨勢不變，其中，32 吋產品受先前印度疫情升溫，嚴重衝擊需求，拖累價格無力上漲，預期 7 月中小尺寸電視面板將呈現止漲狀況，但仍不至於反轉向下，65 吋以上大尺寸電視則可望維持一定漲勢，惟漲勢也將收斂。

IT 面板方面，邱宇彬指出，7 月顯示器面板漲幅也將全面收斂，預估 23.8 吋以下主流產品月漲幅落在 2.5-3 美元，27 吋以上高階產品則受品牌需求放緩，漲勢放緩；11.6 吋筆電面板受先前漲勢強勁，率先止漲，估 7 月漲幅落在 0-1 美元，其餘尺寸漲幅也收斂至 1.5-2 美元。

展望下半年，邱宇彬認為，依目前供需狀況判斷，只要終端需求、銷售並未快速惡化，短期面板價格仍不至於出現反轉，推測現階段面板價格是受品牌廠預期心理放緩拉貨導致漲勢收斂，但下半年仍有購物節等備貨需求支撐，預期面板價格反轉關鍵點將落在第 3 季末。