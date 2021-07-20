【龍哥講股教室】航運醞釀波段買點 強茂如預期獲得支撐再度轉強

美股受到債券殖利率下跌以及經濟復甦緩慢的影響而大跌，不過依照經驗來看，債券殖利率下跌影響美股常常都是短線影響，反而容易創造短線低點與買點，大家不要太害怕，台股跟著整理其實很好，否則短線上很多電子股都大漲 50% 以上，短線過熱，目前台股的多方趨勢還未破壞，觀察支撐 17600 點，沒有跌破的話都是多方趨勢，跌破才需要減碼應對。

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盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，絕對不是自己亂操作，亂操作會賠死，機械化紀律操作，穩穩抓獲利，長期才能累積績效，例如，選擇權四大核心策略已經連續賺 2X 周了吧，賺到龍哥都不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

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<航運>

依照陽明的法說來看，跟龍哥預期的差不多，運費和缺櫃塞港等問題，短時間內都難以紓解，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有任何問題，航運整體趨勢還是看多，昨天告訴大家，連漲三天之後，短線過熱了，沒有持股的朋友不要追高，等待量縮拉回的機會，今天馬上就回測整理，現在可以觀察今天高點，站上今天高點就有波段漲勢，就有重新布局以及加碼的機會。

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<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，長期趨勢偏多，至於原因，龍哥已經講到爛了，大家自己去爬文，這邊就不再講了，跟航運一樣，股價打回月線之後創造更高的投資價值，美國鋼捲價格持續上漲，其中受惠最大的還是大成鋼，低價庫存一堆，獲利就是會好，月線止穩後就是準備再挑戰前波高點。

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<電子>

老朋友新唐 (4919-TW) 還是威猛，法人持續佈局，股價洗一下就上了，只是短線過熱，不建議追價，拉回 10 日線附近再重新找佈局機會。龍哥已經操作三次新唐，累積獲利 + 140%，每次都有公開，新唐三次波段漲幅，龍哥全部賺好賺滿，不太會進出的朋友跟著操作，獲利就可以滿滿。

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小新唐強茂 (2481-TW)，龍哥公開告訴大家，龍哥賣光了，請大家不要追價，回測就不會受傷，龍哥一再說，絕對絕對不會叫大家去追價，龍哥要的是法人抬轎，不需要大家抬轎!

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昨天跟大家分析，強勢股打回 10 日線通常都有支撐，強茂就是如此，電動車市場商機大無限，車用二極體下半年營收會很好，產品還醞釀漲價，股價有機會重新攻擊前波高點，大家可以注意。

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前兩周開始，那時候大家都想當航海王都想當鋼鐵人，只有龍哥請大家要多關愛電子股，航運跟鋼鐵幾乎都回測 30%，但是很多電子股都大漲 50%，有沒有換股的績效就會差很多，操作要有節奏，不是盲目追高。

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多注意營收好獲利好的產業與個股，股價就有保障，例如，載板和 PCB 是哥倆好，載板業績好，PCB 不會差到哪裡去，大家可以持續觀察景碩，欣興，金像電和華通，再來就是上游的 CCL 銅箔基板，之前成本銅的報價大漲壓縮獲利，但是下半年開始會跟客戶漲價反映成本上漲，加上銅的報價漲勢趨緩，下半年的獲利空間就會更大，留意投信買很多的台光電 (2383-TW) 和聯茂(6213-TW)。

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半導體，IC 設計以及 DRAM，手機相關，車用，這些產業的狀況都是產能滿載，甚至還有漲價效應，後面股價不會寂寞。

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例如漢磊 (3707-TW)，龍哥從股價 3X 元就開始推薦，理由說過很多次，氮化鎵就是未來第三代半導體的主流，只要台積電採用，漢磊的獲利就會很漂亮，股價是看未來，未來好股價就會好，短線漲幅較大不要追，拉回重新找買點。

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下半年還要多注意手機相關，iphone13 以及其他廠牌都會出新機，多多少少都會有換機潮，留意 PA 功率放大器的全新 (2455-TW)，宏捷科(8086-TW) 還有軟板的台郡 (6269-TW)；其餘像聯電(2303-TW)，光罩(2338-TW)，天鈺(4961-TW)，敦泰(3545-TW)，晶豪科(3006-TW)，威剛(3260-TW)，同欣電(6271-TW)，精材(3374-TW) 等都可以多加關注。.

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