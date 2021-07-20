〈緯創股東會〉下半年教育、消費筆電回歸正常需求 客戶訂單最遠長達一年

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (20) 日召開股東會，展望下半年，總經理暨緯創科技執行長林建勳認為，整體筆電市場需求仍維持高檔，除商用市場回溫，教育、消費型機種也回歸正常需求，訂單動能無虞，客戶最遠也已談到 52 周後訂單。

面對近期筆電市場雜音，林建勳直言，需求仍大於供給，教育、消費性機種在經歷近一年疫情帶動的爆發需求後，縱使需求放緩，也不至於衰退，預期將回歸正常市場需求，下半年商用機種需求也逐步回溫中。

展望未來，林建勳指出，客戶訂單最遠已下到 1 年後，認為下半年到明年上半年需求都相當穩定，加上微軟 (MSFT-US) 推出新一代 Windows 11 作業系統也將刺激需求成長。

料況方面則持續嚴峻，林建勳認為，下半年零組件缺口維持 10-20%，其中，筆電、顯示器以 IC、面板最為吃緊，伺服器同樣是缺小型 IC，至於上游半導體材料漲價，則將直接反映給下游，對代工廠利潤不會有太大影響。

另一方面，緯創去年將昆山廠售予中國立訊集團，並將智慧型手機業務轉移至印度，總經理暨緯創智能執行長沈慶堯表示，印度目前產量仍不及昆山廠，加上經歷破壞事件，現階段力求穩健發展，第三座廠區計畫在本季底開出。

海外布局方面，緯創除已獲得印度 IT 硬體生產獎勵 (PLI) 計畫許可，今年下半年包含越南、墨西哥、捷克廠區擴建都將陸續完成，分別鎖定筆電、顯示器、伺服器等產品，台灣也將新建湖口新廠、進駐竹北 AI 智慧園區，中國既有廠區也將配合客戶需求持續布局。