航運鋼鐵帶頭衝，不追高，留意剛起漲的後起之秀

美國科技類股回測，台股跟著整理，目前台股的多方趨勢還未破壞，觀察支撐 17600 點，沒有跌破的話都是多方趨勢~ 跌破需要減碼應對!

可以利用期貨和選擇權增加績效~ 絕對不是自己亂操作~ 亂操作會賠死~ 機械化紀律操作~ 穩穩抓獲利~ 長期才能累積績效~ 例如~ 選擇權四大核心策略已經連續賺 2X 周了吧~ 賺到龍哥都不知道連續幾周了~ 實際操作實際獲利!

<航運>

龍哥有跟大家分析~ 航運波段上至少到今年底沒有任何問題~ 急跌之後反而有更高的投資價值~ 龍哥有跟大家分享航運買點在哪裡~ 站上 7/14 那天的高點就是轉強就是買點，看看長榮~ 陽明~ 萬海都站上了~ 航運當然攻擊!

航運整體趨勢還是看多~ 不過連漲三天之後~ 短線又過熱了~ 沒有持股的朋友不要追高~ 等待量縮拉回的機會~ 波段持股仍然續抱就好!

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變~ 長期趨勢偏多~ 至於原因~ 龍哥已經講到爛了~ 大家自己去爬文~ 這邊就不再講了~ 跟航運一樣~ 股價打回月線之後創造更高的投資價值~ 美國鋼捲價格持續上漲~ 其中受惠最大的還是大成鋼~ 低價庫存一堆~ 獲利就是會好~ 月線止穩後就是準備再挑戰前波高點~ 波段持股一樣續抱!

<電子>

老朋友 (4919-TW) 新唐強到爆炸阿~ 法人持續佈局~ 股價洗一下就上了~ 只是短線過熱~ 不建議追價~ 拉回再重新找佈局機會!

龍哥已經操作三次新唐~ 累積獲利 + 140%~ 每次都有公開~ 新唐三次波段漲幅~ 龍哥全部賺好賺滿~ 不太會進出的朋友跟著操作~ 獲利就可以滿滿!

小新唐 (2481-TW) 強茂~ 龍哥公開告訴大家~ 龍哥賣光了~ 請大家不要追價~ 回測就不會受傷~ 龍哥一再說~ 龍哥絕對絕對不會叫大家去追價~ 龍哥要的是法人抬轎~ 不需要大家抬轎~ 強勢股打回 10 日線通常都有支撐~ 強茂就是如此~ 車用二極體下半年營收會很好~ 產品還醞釀漲價~ 股價有機會重新攻擊前波高點~ 大家可以注意!

前兩周開始~ 那時候大家都想當航海王都想當鋼鐵人~ 只有龍哥請大家要多關愛電子股~ 航運跟鋼鐵幾乎都回測 30%~ 但是很多電子股都大漲 50%~ 有沒有換股的績效就會差很多~ 操作要有節奏~ 不是盲目追高!

多注意營收好獲利好的產業與個股~ 理由都一樣~ 就是下半年營收好獲利好~ 股價就有保障，例如，載板和 PCB 是哥倆好~ 載板業績好~ PCB 不會差到哪裡去~ 大家可以持續觀察金像電和華通~ 再來就是上游的 CCL 銅箔基板~ 之前成本銅的報價大漲壓縮獲利~ 但是下半年開始會跟客戶漲價反映成本上漲~ 加上銅的報價漲勢趨緩~ 下半年的獲利空間就會更大~ 多留意 (2383-TW) 台光電和 (6213-TW) 聯茂!

半導體~ IC 設計以及 DRAM~ 手機相關~ 車用，這些產業的狀況都是產能滿載~ 甚至還有漲價效應~ 後面股價不會寂寞。

例如，(3707-TW) 漢磊，龍哥從股價 3X 元就開始推薦~ 理由說過很多次~ 氮化鎵就是未來第三代半導體的主流~ 只要台積電採用~ 漢磊的獲利就會很漂亮~ 股價是看未來~ 未來好股價就會好~ 短線漲幅較大不要追~ 拉回再重新找買點!

下半年還要多注意手機相關~ iphone13 以及其他廠牌都會出新機~ 多多少少都會有換機潮~ 留意 PA 功率放大器的 (2455-TW) 全新~(8086-TW)宏捷科還有軟板的 (6269-TW) 台郡；其餘像 (2303-TW) 聯電~(2338-TW)光罩~(4961-TW)天鈺~(3545-TW)敦泰~(3006-TW)晶豪科~(3260-TW)威剛~(6271-TW)同欣電~(3374-TW)精材等等都可以多加關注!

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