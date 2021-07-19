〈焦點股〉漲價紛爭告一段落 太陽能族群歡騰

太陽能系統商、模組廠第二季紛亂影響下游拉貨，在政府出現協調下，雙方歧見逐漸化解，漲價爭議總算告一段落，太陽能族群今 (19) 日奮起，表現抗跌，包括達能 (3686-TW)、國碩 (2406-TW)、太極 (4934-TW) 盤中均亮燈漲停，元晶 (6443-TW) 、聯合再生 (3576-TW) 等多檔個股也大漲逾半根停板。

此次太陽能紛爭源自於導電膠、玻璃、鋁框及逆變器材料等模組成本大增，買賣雙方漲價問題談不攏，不僅影響下游拉貨，更衍生出業者籲開放中國模組及電池產品進口，迫使政府介入協調。

在行政院副院長沈榮津及能源局多次溝通下，雙方終於放下歧見，並取得三項共識，包括尊重合約精神、未簽約訂單合理調升售價、促進產業上下游團結支持綠能政策。國內多件太陽能開發案場進度受影響，茂迪、元晶均表示將全力協助。

太陽能族群今天躍居多頭焦點，其中，達能攻上漲停板，達 21.2 元，為近 8 個月來高點，國碩、太極盤中也都亮燈漲停。

國內主要太陽能模組廠聯合再生、茂迪、元晶、安集在買盤追捧下，均大漲逾半根停板，新晶投控、靶材製造商鑫科也在盤上表現。

茂迪 6 月營收 6.57 億元，月增 34.1%、年增 86.6%，創 30 個月以來新高，表現優於市場預期；上半年營收 27.37 億元，年增 54.9%。聯合再生 6 月合併營收 13.8 億元，月增 7.97%、年增 11.55%；上半年營收 66.75 億元，年增 6.29%。