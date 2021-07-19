法說與股東會是漲勢保證？以長榮為例抓出航海王關鍵價

繼上週貨櫃運價綜合指數創下歷史新高，單週漲達 3% 之後，本週貨櫃航運三雄的法說會、股東會也將陸續登場。陽明 (2609-TW) 線上法說會在今天 7 月 19 日下午召開，2615 萬海則緊接在 7 月 20 日 (二) 舉辦股東會，長榮(2603-TW) 股東會更是依序在 7 月 21 日 (三) 壓軸登場，要說這個禮拜是全市場聚焦航海王的一週，完全不為過！

相信三檔股票對於後市的展望，以及下半年的營運狀態應該鮮少有人會看壞。三檔股票今年的 EPS 將寫下記錄，更是早已眾所皆知的事情，不然法人怎會在六月底和七月初紛紛公開調升目標價？

但是，別忘了！對於投資人來說，攸關股票買進能不能賺錢，最直接的因素還是在股價啊！因為法說會或股東會結束後，股價要續攻你得要先知道，出現什麼訊號才是真正有機會往上漲。就算有利多，股價卻漲不上去，你也要知道維持在什麼價位才能算是強勢整理的表現。

與其死抱活抱，只等別人判生死，至少你也要知道市場資金大戶怎麼抓出頸線的？免得哪一天市場資金要棄船了，還傻傻留在原地不知道，向下攤平當做長期投資，也不知何年何月何日能回本。

本文先以即將在本週三召開股東會的長榮 (2603-TW) 為例。攤開股價的日線圖，先以對比大盤在 6 月 23 日的起漲交易日，抓出市場刻意摜壓貨櫃三雄股價當天的開盤價，此價格即為大盤上攻 18000 點的過程，市場大戶資金拉抬貨櫃三雄股價、間接推升大盤的成本，以此做為近期的重要頸線，長榮的關鍵價在 148 元，後續不論股價在股東會後如何變化，只要維持在頸線價格之上，即非市場大戶棄守股價。

上檔判斷長榮轉強的價格，則是以 6 月底至 7 月初，日 K 棒開、收重覆觸及最多的價位 213 元，為股價所併合出上檔潛藏最大賣壓的關鍵價格，此價格同時也是長榮這檔貨櫃海運指標股，在本週股東會召開之後，股價是否因此真實轉強續漲的關鍵價位。後續若是看到長榮股價收盤站上 213 元，同時又夾帶季均量水準之上的成交量，即可初步判定長榮在本週股東會召開後，股價有實質向上攻高的機會。

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