疫情+美中角力雙重打擊 2成以上台灣家族企業營收衰退

資誠聯合會計師事務所今 (19) 日舉行線上記者會，發布《2021 全球暨臺灣家族企業調查報告》，受疫情與美中貿易戰影醒，使得台灣家族企業去年營收成長比例跌破 5 成，超過 2 成企業面臨營收衰退窘境。

在美中貿易戰與疫情影響下，台灣家族企業經營面臨雙重打擊，調查指出，過去一年台灣家族企業營收成長的比重從 55% 降到 43%，營收衰退的企業則從 14% 增加到 22%。

調查指出，疫情爆發後，台灣家族企業仍維持營收成長的比率略從 43% 下降至 38%，營收衰退的比率則從 22% 大幅增加至 41%，顯示疫情對家族企業影響甚鉅。

調查也發現，對於企業營運資金的籌措，台灣與全球家族企業都比較保守，主要規劃透過銀行借貸、營運現金流與家族資本等三種傳統籌資方式。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，台灣家族企業的發展成熟度與規模不若全球家族企業，在紅色供應鏈進逼下，應善用其他籌資管道，例如資本市場、私募股權基金、引資策略夥伴等較彈性的方法。

資誠聯合會計師事務所每兩年都會發布一次《2021 全球暨臺灣家族企業調查報告》，今年針對家族企業的企業業績表現、企業挑戰、企業數位轉型的發展、家族間的凝聚力與信任度及 ESG 等五大主題，取得來自 87 國共 2,801 位的家族企業領導與決策者的問卷回覆。