資誠：43%台灣家族企業不時或經常爆發內部衝突

家族企業紛爭時有所聞，根據資誠最新發布的《2021 全球暨臺灣家族企業調查報告》指出，43% 的台灣家族企業不時或經常在企業內部發生家族衝突，並且缺乏妥善的化解衝突方式，顯示臺灣家族企業內部溝通較不順暢。

調查指出，台灣家族企業中有 91% 以上正面臨「富過四代」的傳承課題，且超過 5 成以上的家族企業掌門人已逾 60 歲，超過 7 成以上的家族認為傳承問題已迫在眉睫，如何領導家族實現家族與企業永續，成了台灣家族企業主最深切的期待。

在社會責任的部分，調查發現，台灣家族企業的參與情形並不亞於全球家族企業，舉凡傳統慈善捐款回饋鄉里或經營事業等，皆為台灣企業主要從事的社會責任活動。

資誠家族及企業永續辦公室偕同主持律師鄭策允表示，減少家族衝突與化解衝突」是家族企業永續的關鍵因素，家族核心決策人應未雨綢繆，透過專業機構協助，設計適合家族的正式治理機制，機制建立後，除可避免衝突，亦可在未來發生家族內部衝突時，有衝突解決機制可供家族成員依循。

資誠表示，從調查結果可知，台灣家族企業在加強企業競爭力與優化家族治理等議題上，仍有不小的進步空間；對此資誠提出三大行動方針供家族企業參考，包括：善用多元籌資工具，加速提升企業競爭力、培養數位文化與人才，數位轉型跨大步、著手家族明文治理，造福後代子孫。

資誠聯合會計師事務所副所長林鈞堯表示，台灣家族企業的企業主在疫情及疫後時代所面臨的競爭、各種營運風險及家族永續傳承的挑戰比以往任何時候都更激烈，企業主需要更快、更徹底地改變，以吸引資金、人才和客戶。

資誠強調，在家族永續的面向，必須改變過去狹隘的傳承交班模式，而需要全新的方法、全新的思維帶領家族邁向永續的航道。