權王股價疲弱萬八無力上攻 法人：資金逐步回流電子助攻多頭

權王台積電股價轉疲，大盤無法站穩「萬八」，法人表示，儘管大盤偏弱整理，但觀察資金已有回流電子股趨勢，可望助攻台股漲勢，維繫多頭動能。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股上週收盤一度站上「萬八」，但市場認為，台積電法說無特別驚喜，導致指數再度跌落萬八。

由於台積電法說會還上調今年全球不含記憶體的半導體、晶圓代工產值成長預期至 17%、20%，營收仍將高於整體晶圓代工產業，顯見半導體整體市場後市展望仍相當樂觀。

觀察今天盤勢表現，電子族群持續下跌，包括半導體指數下跌 1.14%，電子零組件、其他電子等指數也下挫逾 1.6%，而傳產的鋼鐵、運輸、水泥類股則強彈 2.28%、1.32%、1%。

葉獻文說，電子股持續有壓，拖累指數下跌 106 點，收在 17789.25 點，不過從近期整體資金動向來看，已見到部分資金適時向電子股擴散，帶動台股上漲動能持續，指數常處於月線之上，多頭格局不變

安聯投信指出，基本面來看，目前主要大方向就是經濟解封後需求強勁，但同時供給面卻面臨原料、勞工短缺及成本工資上升、航運瓶頸等狀況。在此狀況下，許多企業為保護自身獲利率，已陸續開始轉嫁相關成本至消費者。未來應持續關注通膨變化。

安聯投信表示，近期盤勢主要受陸續登場的企業法說展望內容影響，儘管部分重要企業法說展望不如市場預期，但從展望來看產業整體需求仍然火熱，其中又以晶圓代工、HPC 等族群向上動能仍強。