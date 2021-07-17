美國發布商業警告！美企在香港營運有風險 制裁7名中國官員

由於中國限制香港政治和經濟自由，拜登政府週五 (16 日) 首次發布與香港有關的商業警告，提醒在香港展開業務的美企，將面臨金融和監管等全面性風險，並對 7 名侵犯香港高度自治權的中國官員實施制裁。

美國國務院、商務部和國土安全部週五發布諮詢公告，警告美企在香港做生意將面對不同的風險，受到香港國安法等法律約束，目前已有美國等外國公民被逮捕。

公告還提到，在香港經商的企業，可能面臨無拘捕令下遭電子監視，和交出公司及客戶機密資料給政府當局的相關風險。

美政府亦提醒，無論個人或企業，在配合美國或國際的制裁行動後，可能面臨中國報復性反制。若美企在香港經商或聘請員工，應考慮在營運、財政、法律、信譽的各種風險並謹慎處理。

拜登政府還對七名侵犯香港自治權的中國官員實施美國制裁。

美國國務卿布林肯 (Antony J. Blinken) 發表聲明提到，北京當局削弱香港政府問責、施政透明以及尊重個人自由的聲譽，並違背了 50 年來保持香港高度自治不變的承諾，美國採取行動，今天的舉措傳遞一個明確訊息，美國堅定地與香港站在一起。

拜登週四在與德國總理梅克爾共同舉行的記者會中說：「香港局勢正在惡化，中國政府並未遵守對香港問題許下的承諾。這可說是針對香港可能發生哪些狀況的建議。」

截稿前，中國駐美國大使未立即予以回應。