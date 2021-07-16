外資變臉終止連四買 大砍晶圓雙雄、前十大買超有九檔金融股

台股今 (16) 日受台積電下跌影響，終場大跌百點，收 17895 點，失守萬八，三大法人聯手賣超 268.72 億元，其中，外資變臉終止連四買，今大舉調節晶圓雙雄聯電、台積電，反觀買超標的則清一色為金融族群，前十大買超中，金融股就占九席。

期貨方面，外資今再加碼 1533 口空單，空單未平倉口數再度逼近 3 萬口大關，達 29577 口，投信則減碼 308 口多單，多單未平倉口數降到 2043 口，自營商則加碼 1221 口多單，多單未平倉口數升至 17271 口。

觀察外資操作，大賣晶圓雙雄聯電、台積電，調節張數分別達 89954 張、29958 張，賣超台積電金額更高達 177.01 億元，拖累台積電股價走弱，其他包含益航、華邦電、彩晶也都遭調節逾萬張，榮運、聚亨、國泰智能電動車、南亞科、華航等同樣是外資賣超標的。

買超方面，外資青睞金融族群、提前卡位除權息行情，前十大買超中金融股就包辦九席，新光金、開發金各有 44061 張、40364 張，分居前兩名，中信金、元大金、台新金也均有萬張之上，國泰金、富邦金、永豐金、中壽同樣入列前十大買超名單，唯一不是金融股的則是台玻，也獲外資大買 31152 張。

投信則持續調節大型傳產股，加碼電子股，今日僅賣超 2.54 億元，買超標創惟、鴻海各有 4274 張、4059 張，漢磊 3058 張、友達 2843 張，其他包含強茂、晶技、新唐、榮剛、廣達也均破千張。

賣超方面，投信大賣中鋼 12091 張居冠，並與外資聯手賣超聯電，賣超 6967 張，彰銀、台塑化、東和鋼鐵、金像電、台泥、仁寶、台企銀、旺宏等也遭賣遭 2000 張。