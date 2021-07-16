台股跌破17900點 外資終止連4買 三大法人聯手賣超268.72億元

台積電法說行情失靈，拖累台股今 (16) 日早盤重摔逾 200 點，摜破萬八，下探 17779 點，貨櫃三雄接棒撐盤，帶動指數跌勢收斂，終場下跌 138 點，收在 17895 點，外資終止連續 4 個交易日大買，反手賣超 225 億元，三大法人聯手賣超 268.72 億元。

台股成交值略增至 5727 億元，短均失而復得，周線收紅，累計本周上漲 233 點。觀察籌碼動向，外資終止連 4 買，今天轉為賣超 225.6 億元 ；投信持續賣超 2.54 億元；自營商也賣超 40.73 億元。三大法人合計賣超 268.72 億元。

權王台積電第二季獲利較前一季下滑，低於市場預期，法說無太多驚喜，周四 ADR 重挫 5.5%，台積電今日開盤也跳空大跌，終場收在 589 元，跌幅約 4%，單日市值蒸發 6482 億元。

其他權值股方面，晶圓代工廠聯電同步重摔逾 2%，聯發科、大立光力守在盤上，廣達、矽力 - KY、祥碩等電子股仍獲資金點火；金控業上半年大賺，今天依舊是多頭指標，富邦金強漲逾 4%，站穩 80 元大關之上，國泰金勁揚逾 2%，中信金、元大金、台新金等金融股，買氣也相當熱絡。

航運股方面，長榮將於 21 日出關，在買盤追捧下，今天盤中強攻漲停，達 179 元，終場漲停打開收 178.5 元；陽明也一度逼近漲停，終場漲幅收斂至 5%；萬海漲幅同步縮至 2%。多檔運輸股遭到調節，陸續翻黑，其中，宅配通逼近跌停，散裝航商中航大跌逾 7%，台航、慧洋 - KY、新興、裕民等都下挫 3-4%。

由於 8 吋晶圓產能吃緊一路看到明年，MCU (微控制處理器) 供給仍緊缺，市場傳出，盛群有意自 8 月起將八成產品價格調漲 10-15%，激勵股價直奔漲停，達 137.5 元，其他 MCU 廠也受到拉抬，凌通、九齊連袂亮燈漲停，新唐、松翰表現也不俗。