晶技擬發行CB籌資12億元 本月中送件

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 首季稅後純益 6.32 億元創新高，每股純益 2.04 元，公司擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 12 億元案，將在本月中送件金管會，不受股東會延後召開的影響。

晶技決議發行無擔保可轉換公司債，也是晶技近 8 年來首度在市場籌資。

晶技此次發行的無擔保可轉換公司債，分別用在償還銀行借款、購買機器設備用途各 6 億元，將由元大證券主辦承銷。這是晶技 2013 年以來首次在市場籌資，也是今年第一家籌資的頻率元件台廠。

晶技第一季稅後純益 6.32 億元，創新高，季增 64.15%，年增 1.46 倍，每股純益達 2.04 元， 4 月營收達 15.92 億元、創新高，月增 39.86%，年增 83.99%。

晶技今年第一波寧波廠擴廠案，將新增小型化元件產能，新產能將在第三季開出。

晶技手機所需石英元件占 30% 到 35%、網通產品應用 30%、NB 應用約 16%，其他產品約 20%。晶技在 5G 基地台、5G 手機、WiFi 6 以及電動車的商機上，董事長林蔭興則看好歐美各國因疫苗施打後，下半年解封帶動各項需求，今年資本支出規劃達 25.9 億元，創新高。