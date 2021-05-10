晶技首季獲利創新高 每股賺2.04元 擬發債籌資12億元

頻率元件產業景氣復甦，晶技 (3042-TW) 董事會今 (10) 日通過第一季財報，稅後純益 6.32 億元，創新高，季增 64.15%，年增 1.46 倍，每股純益達 2.04 元；董事會並決議發行無擔保可轉換公司債進行籌資，發行總額為 12 億元，也是晶技近 8 年來首度在市場籌資。

晶技此次發行的無擔保可轉換公司債，分別用在償還銀行借款、購買機器設備用途各 6 億元，將由元大證券主辦承銷。這是晶技 2013 年以來首次在市場籌資，也是今年第一家籌資的頻率元件台廠，預估第二季送件。

同時，晶技今天公布 2021 年第一季財報，營收 33.11 億元，創新高，毛利率 36.15%，季增 5.98 個百分點，年增 6.37 個百分點；稅後純益 6.32 億元，創新高，季增 64.15%，年增 1.46 倍，每股純益達 2.04 元。

晶技 2021 年 4 月營收達 15.92 億元、創新高，月增 39.86%，年增 83.99%；受惠重慶廠區旁住宅開發案交屋入帳 4.01 億元，推升營收上揚，至於頻率元件本業營收則是 11.91 億元，也超越 3 月的 11.39 億元、及去年同期的 8.65 億元。

晶技 2021 年前 4 月營收 49.03 億元，年增 62.53%。