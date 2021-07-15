航海王、鋼鐵人復活 台股萬八手到擒來 漲188點收18034點締新猷

台股多頭今 (15) 日攻勢再起，航海王、鋼鐵人復活，貨櫃三雄全面亮燈漲停，儘管台積電法說前夕表現平靜，但電子股由聯發科、鴻海領軍，帶動大盤一舉攻克萬八，終場上漲 188.44 點，以全場最高 18034.19 點作收，改寫歷史新高紀錄，但成交值萎縮至 4549.03 億元。

權王台積電本周股價站上 600 元，三大法人積極卡位法說會行情，累計買超 5.3 萬張，不過，今日股價趨於平靜，一路在平盤附近遊走，終場小漲收 614 元。聯電法說預計 28 日接棒登場，今日在買盤追捧下，上漲約 2%，收 55.1 元。

其他權值股方面，聯發科、鴻海同步扮演撐盤要角，股價上漲 2-3%，日月光投控則勁揚近 5%，瑞昱也有 3% 的漲幅。金控雙雄人氣不墜，均上漲近 2%，富邦金一度來到 79.9 元。

貨櫃三雄擺脫連日的頹勢，全面亮燈漲停，融資斷頭壓力因此緩解，散裝航運股同步揚帆，包括裕民、新興、台航、四維航、慧洋 - KY 等逾 15 檔上市櫃，都攻上漲停板，整體運輸類股指數暴漲 8.9%，成交比重占大盤近 35%。

鋼鐵股同樣跌深反彈，中鋼上漲逾 3%，春雨、燁興、志聯、彰源、新鋼均衝上漲停板，中鴻、春源、燁輝、大成鋼、允強等，也都勁揚逾半根漲停板，整體鋼鐵類股指數大漲 4.5%。

國內 COVID-19 單日新增確診持續下降，市場看好 7 月 26 日後三級警戒可望進一步鬆綁，帶動觀光類股漲勢再起，華園、美食 - KY、劍湖山、御頂等大漲逾半根停板，王品、遠雄來、鳳凰、新天地、易飛網、山富、豆府等多檔，漲勢也相當強勁。