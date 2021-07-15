亞債擁有利差優勢 逢低布局好時機

國際貨幣基金 (IMF) 報告指出美國聯準會 (Fed) 最快在 2022 上半年縮減購債，但市場已大致消化寬鬆退場言論，且通膨預期持平未再創高，對於信用債市帶來利多。雖然中國企業負面消息以及美國總統拜登對中政策不若預期溫和，影響亞債上半年表現，不過柏瑞投信表示，亞債 * 因為具有穩健的企業基本面和利差優勢，吸引歐美投資人對亞債的興趣大增，現在是逢低布局的好時機。

柏瑞投信指出，由於亞債的存續期間比相對應的美國企業債 ** 還要短、利率敏感度也較低，且因為亞債仍具有利差收斂的優勢，吸引歐美投資者積極參與亞債新券的發行。據 Bloomberg 統計至 6 月中旬，今年來歐美投資者參與亞洲新券發行的占比，由去年同期的 27% 增加至 30%，主要為來自美國買盤的增加。

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，不論從基本面、技術面或價值面來看，現在都是亞債的進場點。以出口為主的亞洲經濟持續受惠於歐美復甦所帶動的需求釋放，亞洲企業不但第一季財報繳出優於預期的好成績，盈餘展望也很樂觀，加上企業體質持續改善，亞債今年違約率將從去年的 3.5% 下滑至 2.4%。

此外，中國政府透過三道紅線規範主導中國房地產企業體質優化的成效佳，激勵中國房企的債信評等在近 10 年來首見升評大於降評家數的現象。雖然在中國政府政策監督下所進行的汰弱留強過程，勢必帶來消息面的震盪，但中長期而言，將有助於中國企業基本面更加穩健，中國企業債券的體質亦能向上提升。

展望下半年，面對將來美債殖利率仍可能上行的壓力增加，以及全球低利持續的兩大情境，亞債仍可提供攻守兼備的解方。

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，相比同評級的成熟國家債種，亞債不但存續期間更短，利率風險較不敏感。同時，亞債較高的殖利率水準，亦可提供良好的息收基礎，更可望持續受到收益導向的資金需求青睞，並提供利差再收斂 (資本利得) 的動能。

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 自 2014 年 3 月成立以來，不隨市場恐慌起舞，還獲得晨星五星評等 ***，主要歸功於柏瑞亞債投資團隊聚焦於企業基本面分析的投資策略，而專業基本面研究再加入 ESG 因子等全面評估下，截至 2021 年 5 月底，本基金並無持有過違約的債券。

至於基金投組未來操作方向，施宜君表示，將維持整體債券存續期間低於 5 年、偏好短年期高收益債，持續在初 / 次級的市場尋找投資和換券機會。在產業配置上，相對低配通訊產業，高配原物料和金融業。不過，仍需留意拜登對中企的政策走向和中國企業財報情況，並留意亞債市場仍有投資風險。

* 亞債是指亞洲高收益債和亞洲投資等級債，分別採用摩根亞洲信貸 - 非投資級債指數和摩根亞洲信貸指數 (JACI)。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估。

** 美國企業債是指美國投資級企業債與美國高收益債，分別採用彭博巴克萊美國投資級企業債指數和彭博巴克萊美國高收益債指數。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估。

*** 係指晨星基金評等，根據基金表現 (包括報酬和風險) 評估該基金與同類型基金的相對表現，評級為 1 至 5 星，5 星最高，代表基金為該類別中表現排名前 10%。過去績效不代表未來收益之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110219)