【富蘭克林】景氣正處高峰且通膨僅為暫時 循環股配置高 高品質及成長股漸獲青睞

聯準會六月份利率會議紀錄顯示目前尚未達到縮減購債的條件，半年度貨幣政策報告承諾將持續為經濟提供強有力的支持，歐洲央行實施 2% 對稱性通膨目標，意謂更寬鬆的貨幣政策，雖近期美歐中數據顯露景氣降溫疑慮，美國十年期公債殖利率一度跌破 1.3% 引發股市震盪，所幸在循環與成長股快速輪動下，引領全球股市近期續創新高，綜合彭博資訊等外電新聞援引七月份美銀美林經理人調查報告顯示，70% 經理人認為通膨為暫時，僅 22% 認為未來 12 個月通膨仍將繼續走高，較上個月的調查大幅減少 42 個百分點，73% 經理人認為全球景氣進入中至後期循環，驅使資金逐漸轉進高品質、大型及成長型股票。

70% 經理人預期聯準會將於八至九月釋出縮減購債訊號，40% 經理人預期升息將於 2023/1 啟動，較先前預期的 2022/11 延後，此外，74% 經理人預期未來 12 個月經濟成長與通膨將高於過去平均水準，但預期今年經濟成長將更為強勁的經理人自三月份的高峰 91% 下滑至 47%，對企業獲利持續增長的預期亦自三月份高峰的 89% 下滑至 53%，看好歐洲總體環境在未來 12 個月將持續改善的經理人則高達 80%。

在資產配置方面，經理人淨加碼美股上升 5 個百分點至 11%，淨加碼歐元區股票則增加 4 個百分點至 45%，為 2018/1 來最高，58% 經理人淨加碼股票，12% 經理人淨加碼現金，債券配置則為 68% 淨減碼，此外，經理人持續看好循環性資產，例如歐元區股票、工業及原物料，尤其是商品類資產配置比重為紀錄來最高，資金持續轉出公用事業及消費必需品轉入科技、銀行、製藥及工業類股。

在最擁擠交易及最大尾端風險方面，經理人認為做多科技為最擁擠交易，其次分別為做多 ESG、做多比特幣及做多商品。而通膨風險則仍為本次調查的最大尾端風險，其次為聯準會縮減購債、資產泡沫、中國經濟降溫與新冠疫情。

依據彭博資訊，七月份美銀美林經理人調查調查於 7/2~7/8 進行，針對管理 7420 億美元資產的 239 位基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，著眼美國經濟正處成長高峰，即便下半年及明年成長率自高峰放緩仍將是非常健康的經濟環境，直到 2022 年美國經濟均可望以高於趨勢的速度增長，預期聯準會將有序退場政策，歐洲央行採取更寬鬆的政策立場，加上中國人行全面降準，均有助化解景氣成長放緩擔憂。 根據 Factset(7/9) 預估，史坦普 500 大企業第二季獲利預估成長 64%，將創下 2009 年第四季以來最大增幅，自三月底預估的 52.1% 上調，其中 103 家企業已發布財測，有近三分之二、即 66 家企業展望正向，創 2006 年有紀錄以來新高。值此景氣動能、通膨及貨幣政策預期的換檔階段，建議投資人冷靜面對市場短線波動，選股須更重視品質與成長的可持續性，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會，債券投資宜靠攏可受惠景氣復甦及通膨環境下的美國高收益債及波灣債，股票建議採取逢震盪加碼 + 定期定額策略，涵蓋創新成長及價值循環、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設及長線數位轉型題材的科技產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克認為，隨著疫情爆發經過一年，從數據中我們持續看到經濟邁向復甦，部位上也持續朝這一方向調整，包括低利率、刺激計畫及需求的恢復，都將有助景氣表現，隨著就業改善，市場對通膨的預期也逐漸升溫，著眼中長期，通膨影響不大，目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯認為，科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率，具定價權且輕資產，可望平衡利率上升的影響，預期科技業在通膨環境中仍將保持良好，且科技股經調整後評價更為合理：鑒於科技公司的品質不斷提升，例如經常性收入來源增加、資產負債表強健且利潤率強勁，科技類股相對大盤應享有溢價。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金）經理人尼克．蘭利表示，基礎建設資產跟傳統股債資產的連動性低，加上基礎建設提供必要服務、受到景氣循環波動的影響較小，不論在景氣循環的哪個階段，基礎建設資產都可提供投資人追求穩健的股利收益以及股利成長的機會，且在面臨股市震盪環境時，可發揮投資組合中的防禦效果。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 5 月底。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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