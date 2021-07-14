南韓新增1615人確診 再創新高紀錄

南韓中央防疫對策本部 14 日 (週三) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診創下新高紀錄，有 1615 人新冠肺炎確診，累計確診案例攀升到 17 萬 1190 人。

南韓昨 (13) 日的新冠肺炎新增確診報 1615 人，是 2020 年 1 月 20 日首度發現確診案例以來的單日確診新高紀錄，前一天為 1150 人。該國先前的單日確診新高紀錄是 7 月 10 日的 1378 人。

南韓第四波疫情成形，大首爾之外地區出現近 400 個境內新增案例。南韓政府決定從 15 日起，在世宗市、全羅北道、全羅南道及慶尚北道之外的地區，防疫措施將提升到第二級。

根據《韓聯社》14 日報導，南韓 13 日當天的 1615 個新增確診案例當中，有 1568 例發生在南韓境內，另有 47 例屬境外移入。

從各地的確診人數來看，首爾市 633 人、京畿道 453 人、仁川市 93 人，大首爾地區共計有 1179 人確診、占整體的 75.2%。大首爾地區的境內新增確診人數，也首度超越 1100 人。

其他地區新增確診方面，慶尚南道 87 人、釜山市 62 人、大邱市 52 人、大田市 41 人、忠清南道 36 人、濟州道 21 人、慶尚北道 19 人、光州市和江原道各 15 人、蔚山市 11 人、全羅北道和忠清北道各 9 人、世宗市和全羅南道各 6 人，共計 389 人 (24.8%)。大首爾地區之外的境內新增確診人數比例，已連續 6 天超過 20%。

另外在境外移入確診案例方面，全部 47 例當中有 19 例在機場及港口的檢疫站驗出，剩下的 28 例是在入境後的自主隔離期間發現確診。

死亡案例新增 2 人，累計至 2048 人，南韓國內的新冠肺炎平均致死率報 1.19%。病危及重症患者較前日多出 17 人，人數來到 163 人。

13 日當天的檢測件數報 4 萬 4560 件，較前日多出 159 件。