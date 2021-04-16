後疫情時代資安需求增 安碁資訊今年營運將優於去年

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (16) 日舉辦業績發表會，展望今年，總經理吳乙南表示，目前安碁資訊仍以政府、金融為主要服務對象，但看好後疫情時代，全球資安服務需求升溫，加上海外布局貢獻，今年營運可望優於去年。

吳乙南表示，後疫情時代資安市場有去集中化、生活模式改變、資安事件變多等現象，加上 5G 應用發展，推升全球資安需求增加，根據 IDC 統計，在疫情催化下，去年資安市場較原本預期成長 45%，規模達逾 150 億美元，看好未來年複合成長率保持約 11.3%，2024 年市場規模將達 270 億美元。

針對近期製造業資安事件頻傳，吳乙南指出，資安服務不可中斷，今年下半年在事前預防檢測業務中，除過往弱點掃描、滲透測試、APP、DDoS 演練檢測外，將再新增 BAS(藍隊演練)、紅隊演練，透過測試防守、攻擊雙方服務，強化企業資安應變能力。

海外佈局方面，吳乙南表示，目前安碁資訊已陸續與泰國、印尼等服務整合商合作，拓展海外市場商機，隨著疫情趨緩後，今年將重啟海外布局計畫，鎖定馬來西亞、菲律賓等東南亞市場，同時也鎖定資安人才培訓、推出相關證照。

安碁資訊 3 月營收達約 7838.4 萬元，月增 39.94%、年增 9.66%，累計今年首季營收達約 1.8 億元，季減 30.6%、年增 9.1%，而三大業務營收占比，資安整合性監控及防護服務占約 60-65%，資安顧問服務、資安平台建置服務則各占約 20-25%、10-15%