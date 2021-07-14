橋椿擬辦理上市以來首次籌資 預計募集9.25億元

橋椿 (2062-TW) 受惠北美修繕市場需求大增，第二季營收 23.8 億元創新高，年增超過 6 成，將辦理發行約 3.7 萬張的現增股籌資，為橋椿 2007 年上市以來首度市場籌資，暫訂以每股 25 元發行，預計將自市場募集 9.25 億元。

橋椿此一辦理現金增資籌資案由元大證券主辦，主要目的在償還銀行借款。

橋椿 2021 年第一季營收 20.05 億元，稅後純益 5943 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.36 元；第二季營收 23.8 億元，創新高，年增超過 6 成。

橋椿 2020 年稅後虧損 7779 萬元，營運盈轉虧，全年每股虧損 0.48 元，為上市 13 年來首度虧損，不過 2021 年可望明顯改善。

同時，橋椿在台組裝的成品，除部分零組件為自行生產，部分來自外購，在成品營收達經濟規模後，橋椿考慮開發自行生產取代外購，有助毛利率進一步提升。

橋椿全力加碼台灣廠零組件自動化生產，並快速對應設立成品生產線，在台灣協助組裝成品出貨，讓輸美客戶規避美中貿易戰，此生產模式由供應零組件跨大步到成品組裝，去年 5 月起橋椿在歐美疫情後的家庭裝修需求下，逐步擺脫上半年連兩季虧損陰霾。

美中貿易戰及新冠肺炎疫情催化下，橋椿提早 3 年在台進行智慧化布局，公司藉由在台設立研發中心、智慧化生產線，掌握客戶需求，內部已訂下全球高市占目標。

橋椿大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。