美系外資重申台光電「加碼」評等 目標價調高到249元

美系外資在最新出爐的報告中指出，依照對供應鏈的調查發現，台光電 (2383-TW) 過去一個月已開始提高對客戶的報價，加上手機產品比重提高，有助改善產品組合，重申「加碼」投資評等，目標價由 208 元調高到 249 元。

外資也預估台，光電 2021 年第三季旺季毛利率可望提升至 26% 以上，將優於第二季 24% 及第一季的 23%

美系外資表示，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價過去 2 個月已下跌 10%，不過目前尚未看到任何銅箔基板 (CCL) 價格有下跌跡象；且如銅箔基板價格能維持不墜，台光電今年第三季毛利率將有更多成長空間。

美系外資也指出，晶片大廠英特爾 (Intel) 規劃在 2022 年推出 Eagle Stream 伺服器平台，將提高電路密度，預估台光電應可拿下 35% 以上市占率，加上 400G 交換器產品板材貢獻放大，將挹注台光電 2022 年成長動能，重申「加碼」的評等。

台光電 2021 年第二季營收以 95.58 億元創新高，由於訂單狀況佳，第三季營運可望持續向上。

台光電目前月產能 355 萬張，將擴充中國大陸湖北黃石廠產能，預計再增 30 萬張，昆山廠也再增 30 萬張，整體擴充完成後，集團月產能將達 415 萬張，新增的 60 萬張新產能，預計 2022 年上半年陸續開出。