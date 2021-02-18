歐美修繕市場需求高 橋椿訂單迅速湧入 最快Q2營收再創高

橋椿 (2062-TW) 受惠北美修繕市場需求大增，去年第三、四季營收逐季創新高，在需求趨勢不變下，最快今年第二季可再見營收新高，且與客戶訂立調價機制生效，有助今年營運步入正軌並轉盈。

橋椿 2020 年上半年營運虧損，下半年連兩季營收創高，毛利率也提升，全年營收為 72.38 億元，毛利率 9.04%，年減 1 個百分點，稅後虧損 7779 萬元，營運盈轉虧，全年每股虧損 0.48 元，為上市 13 年來首度全年虧損，但今年可望獲明顯改善。

由於疫情引導美國去年房市交易熱，成屋銷售量成長至 564 萬戶，創 2006 年以來新高，引爆居家修繕市場需求強烈，建材業者指出，以銷售經驗來看，美國市場成屋銷售帶動的建材等修繕需求，將在今年上半年大幅發酵。不過，今年第一季因春節假期及歐美缺櫃、塞港，加上近期美國暴風雪影響美國當地工廠生產，橋椿零組件、成品出貨也受影響，但目前實際的交易狀況是訂單遠高於產能，部分產品更被迫改採空運模式交貨。

橋椿去年第四季營收 21.89 億元創新高，毛利率 12.77%，季增 1.1 個百分點，年增 4.86 個百分點，稅後純益 1.02 億元，季增 4.76 倍，年增 83.7 倍，單季每股純益 0.63 元。其中組裝成品營收 20%，零組件 80%，今年各季度比重也將可維持此水準，預估最快第二季改寫新高。

同時，橋椿對於在台組裝的成品，除部分零組件為自行生產，部分來自外購，在成品營收達經濟規模後，橋椿考慮開發自行生產取代外購，也有助毛利率進一步提升。

橋椿全力加碼台灣廠零組件自動化生產，並快速對應設立成品生產線，在台灣協助組裝成品出貨，讓輸美客戶規避了美中貿易戰，此生產模式由供應零組件跨大步到成品組裝，去年 5 月起橋椿在歐美疫情後的家庭裝修需求下，度過上半年連兩季虧損營運谷底。

橋椿受惠去年 5 月起訂單迅速回升，排除匯率對於既有外幣資產評價影響不可控因素，2021 年營運不看淡，而目前國際鋅價大漲，橋椿認為，原物料價格、匯率都與客戶端訂立有轉嫁機制，受國際金屬行情波動造成對成本的影響較低。

美中貿易戰及新冠肺炎疫情催化下，橋椿提早 3 年在台進行智慧化布局，公司藉由在台設立研發中心、智慧化生產線，掌握客戶需求，內部已訂下全球高市占目標。事實上，橋椿金屬的大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。