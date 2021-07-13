【富蘭克林】景氣擴張、勿忘風險 選股雙主流攻防兼備、擇債秉持三大方針

隨著新冠疫苗施打普及，全球經濟活動陸續解除限制，帶動景氣擴張力道，惟過程中也伴隨通膨升溫、變種病毒來襲、評價面等隱憂，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下股債專家團隊日前齊聚空中，為全球投資人釐清下半年全球經濟趨勢及提供股債市投資策略。股市方面，建議瞄準美國及大中華股市雙主流，並搭配具有攻守兼備特性的基礎建設產業，網羅多元投資契機；債市佈局奉行三大原則，包括高收益債爭取債息、藉由低存續期間降低利率風險，以及分散配置以爭取風險調整後的報酬空間。

美中雙主流 輔以基礎建設產業強化攻防

富蘭克林投顧表示，美國景氣進入擴張中期，加以股價多已高漲，現階段選股策略要更重視「品質」和「成長可持續性」兩大原則, 現階段看好五大創新主題，包括數位轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算及 5G，投資人可從消費者喜好轉變、新興醫療領域、供應鏈重回美國和去城市化（De-Urbanisation）四大新興趨勢，提高投資精準度。

美股之外，富蘭克林坦伯頓股票團隊也看好中國股市前景。隨著中國股市上半年歷經官方信貸緊縮、加強網路企業監管調整後，下半年信貸成長動能有望回升，且觀察官方政策態度仍致力推動創新，許多網路股評價吸引力浮現，可擇優布局。

另外有拜登政策宣誓的兆元商機裨益及全球 ESG 潮流激勵的基礎建設產業也不容忽視。整體而言，現階段基礎建設具備「股利收益、成長、防禦、抗通膨」四大優勢，可列為資產配置的一環，在全球積極推動低碳經濟（decarbonization）的趨勢引領下，基礎建設類股將優先受惠此長期成長機會，並藉著資產規模增加進而創造穩健獲利，穩定的股利收益及股利成長可期。

高收益、低存續期並分散配置 新興債市可留意

富蘭克林投顧表示，債市多已領先反應通膨和聯準會升息預期，現階段佈局可側重高收益債以爭取債息機會，為降低利率風險宜選擇存續期間，而跌深的新興債市也可酌量納入，以分散配置策略盡力爭取風險調整後的報酬機會。

在美國公債殖利率曲線轉陡情境下，建議側重於低存續期間債券以及高殖利率債券標的，同時考慮各主要國家受疫情衝擊程度不一，突顯精選持債的重要性，此時納入美元計價債券為核心，搭配美元計價且可受惠於商品多頭的部份邊境市場債市機會。

富蘭克林強調，基於美國公債殖利率水準與風險性資產呈現負相關的關係，佈局債券資產確實有助提高投組多樣性，且擁有收益機會，目前的評價水準也還在可接受範圍。另有鑒於市場已領先通膨上升的情境，所隱含預期聯邦基金利率未來五年將到 2%，而債券殖利率已較年初上升，潛藏著仍有收益機會、信用機會，此外新興債市亦有利可圖，例如與全球景氣、科技產業有連動性的亞洲企業債，以及殖利率、匯價均吸引人的巴西當地公債。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站（http://www.Franklin.com.tw）查閱。

投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站（http://www.Franklin.com.tw）查閱。

股票型基金配息機制說明：本基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。

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