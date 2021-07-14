【安聯投信】安聯環球投資將擴大對煤炭業等投資限制

全球領先主動式資產管理業者之一安聯環球投資宣布將擴大全球性排除投資政策，特別是針對既有的煤炭投資限制等相關政策，預計年底上路。根據此項政策，未來逾三成年收入來自動力煤開採、逾三成電力生產來自煤炭的公司將被限制投資。

安聯環球投資作出這項宣示，主要是考量煤炭為全球最大單一碳排放來源，若透過排除投資政策撤出對煤炭業的投資，正是展示承諾應對氣候變化決心的又一個例證，並有利於貫徹安聯集團對旗下資產的既有政策。

另外，根據安聯環球投資排除投資政策中，除目前對集束彈藥和殺傷性地雷有關的投資限制之外，未來也將更進一步，針對其他具爭議性武器類型作出投資限制。

根據年底上路的強化限制投資政策內容，安聯環球投資將不會投資於在《不擴散核武器條約》（NPT）以外並涉及殺傷性地雷、集束彈藥、生物武器、化學武器以及核武器的開發、生產、使用、保養、銷售、分銷、進出口、儲存或運輸的公司，以及使用貧化鈾的武器。

在規畫進程上，相關強化政策預計於 2021 年 12 月生效，並經相關司法管轄區授權和完成相關文件後，成為日後所有新基金和投資的預設政策。除了旗下所發行的基金外，針對旗下所管理的機構客戶、全委帳戶及委外顧問全委帳戶，也將會徵求客戶同意採用此政策。

安聯環球投資全球總監 Deborah Zurkow 表示，在此項新煤炭政策下，我們的抱負是將旗下投資組合配合氣候轉型的發展方向，以符合客戶期望。安聯環球投資是淨零碳資產管理計劃的堅實成員，我們正著手完善可用的工具，以支持於 2050 年或之前實現溫室氣體淨零排放目標，致力配合將全球氣溫升幅限制在攝氏 1.5 度內。我們的排炭策略，也標誌著在下一階段應對氣候挑戰的貢獻，並進一步實踐對負責任投資的承諾。

安聯環球投資未來將至少每年或更頻繁審視排除政策，以因應日後若監管或市場環境發生重大變化而需要加以調整。

安聯環球投資針對永續投資策略的特定範圍採取更嚴格的排除方法，此項政策正可發揮補足作用。相較於標準的政策，安聯環球投資永續投資不僅排除了與煤炭和具爭議性武器有關的公司，且排除了對《聯合國全球契約》出現具嚴重爭議性的公司，以及從煙草和常規武器中獲得主要收入的公司。

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